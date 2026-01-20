Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La façana del Centre Cultural lauredià. | Comú de Sant Julià de Lòria
Agències
Reobertura total

Cairat confirma que el Centre Cultural lauredià estarà plenament operatiu entre finals de maig i principis de juny

El Departament de Cultura ja està treballant en una proposta especial per a la seva inauguració, la qual es donarà a conèixer més endavant

El Centre Cultural lauredià tornarà a obrir portes a finals de primavera. Així ho ha ratificat el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, qui ha confirmat que l’equipament estarà plenament operatiu entre finals de maig i principis de juny, un cop reprès el ritme previst de les obres i resoltes les incidències que n’havien endarrerit la reobertura.

Cal esmentar que els treballs han tornat al funcionament després que s’hagin pogut auditar i aclarir les causes dels despreniments que es van produir. Segons ha explicat Cairat, l’origen del problema va ser un defecte en una peça de subjecció que, afortunadament, només va provocar danys materials. Tot i que la incidència ha comportat un retard aproximat de “dues setmanes”, el mandatari ha assegurat que no compromet la data d’inauguració prevista.

A diferència de la reobertura parcial que es va fer en una fase anterior −quan només va entrar en funcionament la biblioteca−, aquesta vegada “el centre reobrirà al 100%”. Tots els auditoris estaran disponibles, fet que ja ha despertat un gran interès per part de companyies i programadors culturals. “Ja tenim moltes demandes per programar espectacles, cosa que ens fa molta il·lusió i que demostra la necessitat de recuperar aquest equipament clau per a Sant Julià i per a Andorra”, ha destacat Cairat.

“Ja tenim moltes demandes per programar espectacles, cosa que ens fa molta il·lusió i que demostra la necessitat de recuperar aquest equipament clau per a Sant Julià i per a Andorra” – Cerni Cairat

La reobertura permetrà reprendre projectes culturals destacats, com “la temporada conjunta de teatre amb Andorra la Vella, el cicle amb l’Ambaixada de França, així com acollir propostes de companyies que han manifestat la voluntat d’actuar al centre”. A més, l’edifici continuarà donant servei a les entitats culturals i socials de la parròquia, al tercer sector i a la Universitat d’Andorra, amb una previsió d’ús gairebé total des del primer moment.

Pel que fa als costos, el cònsol major ha volgut deixar clar que el retard no ha suposat un sobrecost. Part de l’endarreriment es va deure a la negociació amb les asseguradores, la qual es va tancar per un import de 7,5 milions d’euros per cobrir els danys de l’incendi, així com a la necessitat de definir millor el projecte, el qual encara presentava mancances a l’inici del mandat.

En darrer lloc, Cairat ha avançat que el Departament de Cultura està treballant en una proposta especial per a la inauguració, la qual es donarà a conèixer més endavant. “Després de més de tres anys amb els auditoris aturats, hem de fer una festa a l’altura de la cultura de Sant Julià”, ha conclòs, informa l’ANA.

El Centre Cultural lauredià encararà una remodelació de 14 milions amb finançament majoritari d’assegurances

Llegir
