Bonell atribueix la disminució d’espectadors del cinema en català al tipus de films i als horaris de projecció

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, apunta que la davallada d’espectadors al cinema en català es podria atribuir “al tipus de pel·lícules que s’adquireixen” o “als horaris en què aquestes es projecten”. Així ho ha explicat en declaracions a l’ANA, després que el passat dilluns el ministeri anunciés que durant el 2025 es van estrenar 21 pel·lícules en català amb una assistència total de 5.517 espectadors, una xifra inferior a la del 2024. Una tendència que, d’igual manera, també s’ha observat en les projeccions en altres llengües.
Bonell assenyala que des del ministeri “el que demanàvem” és que es “puguin adquirir en català” les “pel·lícules que estan entre les que el públic més reclama”, tot i reconèixer que hi ha determinats ‘films’ que “és complicat que doblin” per la seva magnitud. Igualment, Bonell apunta que és possible, ja que “la Generalitat de Catalunya fa una feina” i “inverteix molts diners en el doblatge, cosa que nosaltres, com a país que rebem aquestes pel·lícules, ens va molt bé”.
D’igual forma, la ministra també ha reclamat que aquestes pel·lícules “es puguin projectar en horaris que siguin adients per la gent”. A parer de la ministra, això és un factor clau, ja que, moltes vegades, “a la persona que vol anar a veure una determinada pel·lícula, potser, li interessa més anar a una hora en concret que no pagar quatre euros només i anar amb una que no li va bé”. Així i tot, Bonell ha recordat que aquesta casuística “no depèn del Govern”, sinó de “l’empresa que també estudia el mercat que té, el públic objectiu” i, “en funció d’això, mira de trobar un equilibri”.
En paral·lel, la ministra ha defensat el paper de “les pel·lícules infantils en català”, ja que “és un tipus de públic molt potencial”. “Són nens que ja s’acostumen a veure una sèrie de personatges parlant en català, que, potser, pels que tenim una edat més avançada ens costa veure alguns doblatges en la nostra llengua, però aquests nens no. Per tant, és un públic molt bo”, ha afirmat.
Finalment, Bonell ha admès que “no desistim a continuar apostant perquè vinguin pel·lícules en la llengua pròpia del país”. “Hi ha un públic, la gent vol veure cinema en català i nosaltres, al ministeri, hem d’estar també per donar resposta a aquesta demanda”, ha conclòs.
D’igual forma, la partida prevista per al 2026 per subvencionar el preu de les entrades de pel·lícules en versió original, doblades o subtitulades en català es redueix de 37.500 euros a 30.000 en comparació l’any anterior. Tal com apunta Bonell, aquesta disminució es deu al fet que “no es va exhaurir tot el pressupost que teníem, i per això hem rebaixat la quantia”.
La iniciativa s’emmarca en un conveni signat fa tres anys amb l’empresa que gestiona els cinemes Illa Carlemany, amb l’objectiu de fomentar el consum de pel·lícules en llengua catalana. El mecanisme passa per subvencionar el preu de les entrades, de manera que l’espectador només paga quatre euros, mentre que l’executiu assumeix la resta del cost.