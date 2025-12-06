Bon ambient d’inici a la Fira de Santa Llúcia d’Encamp que s’estrena amb més públic i un programa cultural ampliat

La Fira de Santa Llúcia d’Encamp ha obert una nova edició amb optimisme i un ambient animat. El certamen coincideix enguany amb un pont de tres dies, un fet que, segons la corporació encampadana, fa preveure una bona afluència de visitants al llarg de tot el cap de setmana.
En aquesta ocasió, la fira reuneix catorze parades d’artesania local i incorpora també la participació d’un grup de l’Escola Andorrana d’Encamp. L’espai es complementa amb actuacions musicals de talents del país, una proposta recuperada l’any passat amb l’objectiu de dinamitzar el recinte i “donar vida al mercat”, tal com ha explicat el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans. Entre els artistes convidats hi figuren la Coral de Sant Miquel, la Coral de Sant Antoni, Eugènia Correia i Roser Puigbò.
Un dels punts destacats d’aquesta edició és la presència de l’Associació cultural Arte in Musica i de la Coral Polifònica de l’Alguer, que han viatjat fins a Encamp per sumar-se a diverses activitats culturals. Entre les propostes, sobresurt la conferència dedicada al Cant de la Sibil·la, prevista per al dia 8 a l’església de Sant Miquel, així com la interpretació d’aquesta peça tradicional a l’església de Santa Eulàlia durant la tarda.
La fira va començar divendres i, pel que fa a la resposta del públic, Sans ha valorat molt positivament la jornada inaugural. “Ens vam sorprendre perquè va estar més animat del que ens esperàvem, justament sobretot de gent del poble. Avui confiem que, a més a més, quan a la tarda la gent torni de pistes també ens acompanyi, que ens ha passat els altres anys que llavors s’afegeixen a la fira”, ha declarat. La inauguració es va complementar amb el primer concert del programa, protagonitzat pel Duet Ingrid ANDorrabAND.
L’obertura de la temporada d’esquí reforça les bones perspectives per al cap de setmana, que es preveu “intens i viu”, segons Sans. El conseller ha assenyalat que “sobretot a la restauració i a l’hoteleria de la parròquia hi ha una molt bona previsió”.