Les pel·lícules en català als Cinemes Illa s’incrementen un 80% amb 27 estrenes durant el 2024

‘Vaiana 2’, ‘Raya i l’últim drac’ o ‘Un món estrany’. Aquests són només alguns exemples de les 27 pel·lícules en català que els Cinemes Illa van estrenar durant el 2024. És, així, un increment notable respecte al 2023, quan es van projectar un total de 15 títols i això suposa un augment del 80%. “Ens funciona molt bé el cinema en català, sobretot en l’àmbit infantil i d’animació, amb ‘Vaiana 2’ com a pel·lícula destacada“, explica el director dels Cinemes Illa, Robert Ruescas,

Cal subratllar, en aquest sentit, que també hi ha un tipus de cinema que agrada força al públic, com són les produccions catalanes, amb títols com ‘El 47’ i ‘Casa en Flames’. Ruescas, qui també reconeix que encara hi ha reptes per superar, ja que el cinema independent en català continua tenint dificultats per atreure grans audiències, apunta que “hi ha un tipus de cinema en català que no acaba de funcionar, com les pel·lícules doblades en català de franquícies consagrades, com ‘El planeta dels simis’ o ‘Gladiator II'”.



De fet, tot i no poder anunciar xifres concretes, Ruescas considera que una de les iniciatives que ha ajudat a promocionar el cinema en català ha estat la recent col·laboració amb el Carnet Jove, impulsada a finals de 2024, la qual permetia als joves del país gaudir de pel·lícules en català de manera gratuïta. “Aquesta acció va contribuir a millorar la visibilitat d’aquest tipus de cinema i va fomentar l’oferta cultural en català”, comenta l’encarregat. “Ara bé, tot i que hi ha més pel·lícules disponibles en català, reconec que es necessiten més accions com aquesta per fer créixer la presència del català al cinema de manera constant”, afegeix.



Quant a la programació genèrica, les pel·lícules més exitoses en termes d’espectadors durant el 2024 han estat pel·lícules com ‘Del Revés 2′, ‘Gladiator II’, ‘Vaiana 2’, ‘Dune: part 2’, ‘Kung Fu Panda 4’, ‘Romper el círculo’ i ‘Robot Salvaje’. “És cert que, amb la vaga d’actors i guionistes, la primera meitat de l’any va ser bastant pobra. Però, en canvi, a partir de la segona meitat hi va haver un augment molt considerable, que també va generar una gran sensació entre els espectadors”, ha incidit Ruescas, mentre afegia que tot i que hi va haver un predomini del cinema familiar i de franquícies (com és habitual) també hi va haver algunes sorpreses amb pel·lícules com ‘Romper el círculo’ que han rebut un gran èxit, informa l’ANA.

Finalment, pel que fa a les pel·lícules que s’estrenaran a principis de 2025, el director avança que hi ha “una gran expectativa per títols com ‘The Brutalist’, una pel·lícula de tres hores que està generant un gran debat sobre la seva acollida” i també s’espera que el cinema d’autor tingui un bon rendiment, amb pel·lícules subtitulades o de cinema independent que “solen agradar a un sector més petit, però molt fidel”.

Un estiu que eclipsa grans noms

Tot i que ‘El 47’ i ‘Casa en Flames’ han estat dues de les pel·lícules més taquilleres de la història a Catalunya, no han aconseguit entrar al Top 10 a Andorra. Ruescas, en el cas de ‘Casa en Flames’ ho té clar, i atribueix aquest fet a la seva estrena durant l’estiu, “un període de moltes estrenes infantils i familiars que dominen la cartellera”, explica, com també marcat per una gran afluència de turistes que, en molts casos, “no són catalanoparlants”.

“Als cinemes solem reprogramar pel·lícules si reben premis o nominacions, tot i que això depèn de cada cas. Per exemple, ‘Anatomia d’una caiguda’, tot i guanyar un Globus d’Or, no es va estrenar als Cinemes Illa perquè la seva arribada a Espanya va coincidir amb un període amb moltes altres estrenes”, ha sentenciat sobre l’assumpte.