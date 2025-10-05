Aproximadament 3.000 persones han gaudit dels quatre dies de propostes culturals en el Contradans d’Ordino

El Comú d’Ordino fa una molt bona valoració de la cinquena edició del Contradans. Després de quatre dies carregats de diferents propostes culturals, la corporació es mostra satisfeta en com s’ha desenvolupat el festival de dansa i cultura tradicional perquè “hi ha hagut una gran afluència de gent“, ha destacat la consellera d’Associacionisme del comú d’Ordino, Meritxell Rabadà.
“Els espectacles s’han omplert al 100%. La presentació del dijous, hi havia gent a peu dret no hi cabien prou persones. Els diferents espectacles han estat sempre plens, els tallers han tingut llista d’espera, i a més a més, un dels espectacles que es feia ahir al vespre hi havia doble sessió perquè teníem por de fer curt i vam omplir tota la primera sessió i gairebé tota la segona”, ha valorat la consellera.
És per aquest motiu que Rabadà ha catalogat l’edició d’enguany com a un “èxit“. De fet, tot i que l’administració comunal no ha comptabilitzat al detall les xifres d’assistència, Rabadà ha comentat que al voltant d’unes 3.000 persones han passat per la parròquia durant els quatre dies que ha durat l’esdeveniment. Aquest fet suposa que s’hagi duplicat el nombre de visitants en comparació amb altres anys, atès que la consellera ha esmentat que “altres vegades, tirant-me a la piscina, havíem tingut unes 1.500 persones”.
Tot plegat fa pensar al comú que després de cinc anys “el festival està més que consolidat”, ha afirmat Rabadà. En aquest sentit, la titular de la carpeta d’Associacionisme ha declarat que el cicle “ha vingut per quedar-se”. Un cop finalitzi la darrera sessió, aquesta tarda, la intenció dels responsables és elaborar enquestes de satisfacció a les persones que han participat en els tallers per veure propostes de millora.
Durant l’esdeveniment hi ha hagut espectacles de dansa de gran qualitat i amb companyies vingudes de diferents indrets, com de Catalunya, el País Basc o de Galícia. A més, enguany s’ha apostat també per la literatura, més enllà de la dansa, l’artesania i la música.