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  • L'artista alemanya arriba aquest divendres a la XV edició de les 'Jornades Tèxtils' d’Escaldes-Engordany. | A.E.
Sergi Gil Bosch
  • Cultura
Entrevista

Andrea Eimke: «Pot ser molt gratificant viure entre cultures i compartir-les. Conviure amb la diferència és bonic»

L'artista alemanya arriba aquest divendres a la XV edició de les 'Jornades Tèxtils' d’Escaldes-Engordany, on ha estat convidada a participar

Nascuda a Alemanya i resident a les illes Cook entre el 1983 i el 2015, Andrea Eimke ha desenvolupat la seva trajectòria artística entre les influències europees i la cultura del Pacífic Sud, una dualitat que continua marcant la seva obra. Amb un màster en art i disseny per la Universitat AUT d’Auckland (Nova Zelanda), va iniciar-se en l’art tèxtil a través del brodat, el qual ha combinat amb la tradició de les illes Cook. Ha exposat en diversos països d’Oceania, Àsia, Amèrica i Europa. Ara presenta la seva obra ‘Tercer Espai’, una col·lecció de 31 peces tèxtils que combinen materials i tècniques tant de la cultura polinèsia com de l’europea a la XV edició de les Jornades Tèxtils d’Escaldes-Engordany, on ha estat convidada a participar.

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