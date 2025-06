Agenda Festiva

Andorra la Vella es prepara per viure un cap de setmana festiu amb falles i festa popular les nits del 23 i el 24 de juny

Tallers, inflables, concerts, orientació i sardanes conviuran amb l'emoció de la cremada de falles i l'arròs popular

El Comú d’Andorra la Vella ha presentat el programa de dues de les festes més emblemàtiques del calendari local: la cremada de falles, el vespre del 23 de juny, i la Festa del Poble, que tindrà lloc l’endemà. Enguany, l’escenari principal serà el Parc Central, a causa de les obres a la plaça del Poble i a la plaça de les Vines.

La cònsol menor, Olalla Losada, ha destacat la importància de mantenir vives aquestes tradicions i d’adaptar-les a les noves circumstàncies. “Volem una Festa del Poble oberta a tothom, intergeneracional i compartida”, ha assenyalat, tot remarcant que el nou emplaçament afavoreix un esperit de convivència i accessibilitat.

La nit de Falles continuarà amb el seu recorregut habitual, amb la presència dels fallaires de totes les parròquies i la tradicional foguera. La celebració arriba en un moment especial, ja que enguany es commemoren 10 anys del reconeixement de les falles com a Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. A més, ja es comença a preparar el 40è aniversari dels fallaires de la parròquia, que se celebrarà al desembre del 2025.

Pel que fa a la Festa del Poble, el Comú aposta per activitats per a totes les edats, amb especial atenció als joves i infants, col·lectius sovint menys representats en esdeveniments populars. La incorporació d’inflables gegants per a adolescents, tallers infantils, espectacles familiars i espais de trobada formen part d’aquesta voluntat de fer comunitat.

“Aquest any hem volgut reforçar la participació dels joves, un col·lectiu que sovint queda en segon pla en aquest tipus de celebracions. Amb activitats pensades per a ells, com els inflables i la música en directe, volem que també se sentin part de la festa”, ha explicat Losada, que també ha subratllat el caràcter familiar i transversal del conjunt de propostes.

Com a novetat, s’ha apostat per un final de festa musical amb el grup femení ‘Les Que Faltaband’, que prendrà el relleu del tradicional espectacle de làsers i posarà el punt final amb ritme i energia a una jornada que vol reforçar el sentiment de pertinença i de celebració col·lectiva.

El programa, presentat pel cap del Departament de Cultura, Jan Cartes, posa l’accent en la diversificació d’activitats i la inclusió de propostes per a totes les edats. L’organització ha volgut mantenir els formats que han funcionat en edicions anteriors —com la marxa d’orientació, l’arròs popular o els tallers infantils— i, al mateix temps, introduir novetats pensades per ampliar la participació i l’oferta lúdica.

Planificació de les dues jornades festives. | Comú d’Andorra la Vella

En total, el Comú destina 35.000 euros a l’organització conjunta de la nit de Falles i la Festa del Poble. Una inversió que, segons es va remarcar durant la presentació, reforça el compromís amb la cultura popular, la cohesió social i el gaudi compartit de l’espai públic. Amb aquesta edició renovada, la parròquia d’Andorra la Vella es prepara per viure dues jornades plenes de caliu, i de tradició.