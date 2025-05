Promoció editorial

Andorra exhibeix el seu talent editorial a la Feria del Libro de Madrid amb més de 140 títols en català i castellà

El Principat participa per tercer any consecutiu a la fira literària amb un estand col·lectiu per projectar la producció editorial andorrana

Andorra consolida la seva presència a la Feria del Libro de Madrid, una de les cites literàries més rellevants de l’àmbit hispànic, amb la participació oficial per tercer any consecutiu. La 84a edició de la mostra tindrà lloc del 30 de maig al 15 de juny al Parque del Retiro de Madrid i enguany girarà entorn de la ciutat de Nova York com a tema central. El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través de l’Àrea de Lectura Pública i Biblioteques, impulsa la participació del Principat amb un estand agrupat sota el paraigua de l’Associació d’Editors d’Andorra, que aplegarà una selecció de publicacions representativa del sector editorial andorrà. En total, 140 títols en català i castellà seran exposats al públic assistent. Entre els segells participants hi ha: Publicacions del Govern d’Andorra, Editorial Andorra, Aloma Editors, Anem Editors, Neela Editorial, Trotalibros Editorial, Editorial i Acadèmia Masegosa, Editorial Medusa i Edicions Marinada. L’objectiu principal de la participació andorrana és visibilitzar la producció literària nacional, difondre les obres editades amb suport institucional i projectar la diversitat del talent editorial i literari del país més enllà de les seves fronteres. Paral·lelament a la presència a la fira, s’han organitzat diverses activitats literàries tant dins el recinte com en altres espais culturals madrilenys. El dijous 5 de juny a les 12.30 hores, el Pabellón Iberoamericano acollirà una taula rodona sobre el present i el futur del sector del llibre a Andorra. Un dia abans, el 4 de juny, a les 19.00 hores (hora per confirmar), se celebrarà una conversa sobre l’obra de l’autor noruec Tarjei Vesaas. La programació continuarà l’11 de juny a les 20.00 hores amb la presentació de la novel·la ‘Galán’ d’Alston Anderson a la Librería Celama. Finalment, el divendres 13 de juny a les 19.00 hores, la Biblioteca Municipal La Chata acollirà la presentació de ‘Historia de una vida’ de Konstantín Paustovski. La Feria del Libro de Madrid està organitzada per l’Associació de Llibreries de Madrid, amb el suport de l’Associació d’Editors de Madrid i l’Associació de Distribuïdors FANDE, i representa un punt de trobada important per a professionals, editors, autors i lectors de tot l’Estat. La participació andorrana, en aquest context, esdevé una finestra estratègica per al sector editorial del país.

