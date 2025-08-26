Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  El país hi participarà per segon any consecutiu gràcies a la renovació del conveni amb el certamen, el qual assumeix part de les despeses.
El Periòdic d'Andorra
Punt de troabda per a l'intercanvi artístic

Andorra consolida la seva presència a Fira Tàrrega amb l’obra ‘Foc i Lloc’ d’Emma Riba dins la programació oficial

El país hi participarà per segon any consecutiu gràcies a la renovació del conveni amb el certamen, el qual assumeix part de les despeses

Andorra tornarà a ser present, per segon any consecutiu, a Fira Tàrrega. La renovació del conveni de col·laboració entre el Govern i l’organització del certamen permetrà mantenir la presència institucional del país i, per primera vegada, incloure una proposta artística andorrana dins la programació oficial.

La 45a edició de la fira, la qual se celebrarà de l’11 al 14 de setembre, ha seleccionat l’obra ‘Foc i Lloc’, de l’artista Emma Riba, com una de les 54 produccions que formen part de la programació. La peça es representarà el dissabte 13 a les 16.00 hores i el diumenge 14.00 a les 11 hores. Paral·lelament, Andorra comptarà de nou amb un estand propi en l’espai professional del certamen.

El conveni estableix que el ministeri assumirà el pagament del caixet de 3.000 euros a la companyia seleccionada. Per la seva banda, Fira Tàrrega es compromet a cobrir les necessitats tècniques i de personal, la promoció i difusió de l’obra, així com les dietes i l’allotjament de la companyia. A més, l’acord inclou la gratuïtat tant de la tarifa de l’estand institucional com de l’allotjament de la delegació del ministeri.

Cal destacar que el 2024, el Govern ja havia tancat un acord amb Fira Tàrrega que va permetre, per primera vegada, la presència d’Andorra en l’espai professional del festival. La fira és un dels principals aparadors internacionals de les arts escèniques, especialment en l’àmbit del teatre de carrer i els nous formats, sent un punt de trobada de referència per a la creació, la promoció i l’intercanvi artístic entre professionals d’arreu del món.

