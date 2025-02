400 infants enfilen divendres la rua escolar de Canillo per donar el tret de sortida al Carnaval

Els infants de les escoles de Canillo, amb 400 escolars disfressats, han recorregut aquest divendres els carrers del poble acompanyats dels mestres de les dues escoles canillenques. Així, la desfilada ha estat acompanyada per la “Cercavila Rebombori”, que ha marcat el ritme de l’acte i han culminat amb una animació infantil a la plaça Prat del Riu. Val a dir que abans i després de la rua s’ha fet una actuació de la Bandeta de l’escola francesa i de l’escola andorrana, respectivament, a la placeta de Sant Serni.

En aquest sentit, la desfilada ha estat el tret de sortida d’una setmana de carnaval on s’han programat, durant els pròxims dies, diversos actes com ara la tradicional penjada i judici del Carnestoltes amb cercaviles, actuacions, balls i altres activitats al Palau de Gel amb els arlequins de Canillo.

La resta d’actes de les pròximes setmanes es desglossara en quatre dies, els quals seran el 26 de febrer i 1, 2 i 3 de març. De forma que el dimecres 26 de febrer, de les 15.00 fins a les 17.00 hores, tindrà lloc la Tarda de Jocs gegants per a infants a l’edifici Perecaus i amb entrada lliure per a tothom. D’altra banda, el dissabte 1 de març i a partir de les 16.00 hores es durà a terme la penjada del Carnestoltes al centre de la vila, seguida de la rua dels Arlequins acompanyats de Canillo’s Band Tocant.

Al Palau de Gel hi haurà dos fotocalls de l’arlequí de Canillo en dues mides diferents per adult i infant, així com dos panells explicatius del significat dels arlequins de Canillo. En aquest espai, les dues activitats que s’hi han programat són, en primer lloc, un espectacle infantil de màgia amb ‘Toni el Mag’ a l’Auditori del Palau de Gel a les 17.00 hores (d’entrada lliure) i la segona a partir de les 18.00 fins a 20.00 hores amb el discogel amb la música de DJ Rabat per a infants i adults.

Cal mencionar que hi haurà un 50% de descompte per patinar si es va amb disfressa. Per culminar el dissabte i a partir de les 22.00 hores, se celebrarà un concert i ball de nit amb la formació de pop-rock local Freyja i el concurs de disfresses, per acabar amb una sessió de DJ Dalmau. Totes les inscripcions es podran efectuar igualment a la biblioteca de Canillo a partir d’11 anys i són de lliure d’accés.

Ja de cara al diumenge 2 de març, tindrà lloc a les 17.00 hores un ball infantil i familiar a càrrec del músic i animador infantil Jaume Barri, convidant així a menjar coca i xocolata als seus assistents a l’edifici Perecaus. L’últim dia, el dilluns 3 de març, la programació queda repartida primer amb uns tallers de carnaval i camerino de maquillatge a la Biblioteca de Canillo de les 16.00 a les 19.00 de la tarda i des de les 17.00 hores, es convidarà també a la tradicional botifarrada popular a la plaça del telecabina amb un preu de 2 euros. Finalment, es conclourà amb el judici i crema del Carnestoltes.