’22 Caixes’, l’obra de l’encampadana Aina Sánchez que emociona al públic al Cicle Cultural de la parròquia

Aina Sánchez ha emocionat al públic durant els dos passis d’aquest cap de setmana en què els espectadors, literalment sobre l’escenari, han gaudit d’un espectacle sorprenent en què ’22 caixes’ han servit per mostrar el talent de la jove. L’obra, en la qual cadascuna de les caixes amaga emocions, secrets i records, permet a Sánchez explorar diferents llenguatges artístics com el teatre, la dansa, la manipulació d’objectes, el clown…
L’artista encampadana ha estudiat a l’Institut del Teatre, a Barcelona. Amb només 21 anys se l’ha pogut veure en produccions de la Jocand com ara ‘Temps era Temps’, ‘Troianes’, ‘Amén’ o ‘Arrels d’Arreu’, així com en diverses visites teatralitzades i altres formats teatrals. El 2022 també va formar part del projecte La llançadora del Comú d’Encamp amb l’obra ‘Eclosió, soc el cos clos’, obrint camí en el món de la dansa.
Aquest estiu ha residit durant quatre setmanes a La Feréstec, on ha treballat la creació de ’22 caixes’. El bufó i el clown, la dansa, els rituals, i la manipulació d’objectes i materials com a elements màgics teatrals, són alguns dels llenguatges que ha explorat i que també s’han pogut veure en aquest espectacle.
El Cicle continua el 7 de febrer
El 7 de febrer, a les 20.30 hores, tindrà lloc a Ràdio Andorra l’espectacle de dansa, ‘PICASSa’, de Lorena Nogal, Premi Nacional de Dansa a millor intèrpret l’any 2024, atorgat pel Ministeri de Cultura d’Espanya, i Premi Talía a millor intèrpret femenina de l’Acadèmia de les Arts Escèniques d’Espanya.