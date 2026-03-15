Una placa solar d’uns 20 quilos cau a Sant Julià i impacta contra la finestra d’un primer pis sense provocar ferits

Les fortes ventades registrades aquest diumenge han obligat el Cos de Bombers a fer set intervencions al llarg del dia, principalment per la caiguda d’arbres a la carretera d’Os de Civís i per incidències menors a Sant Julià de Lòria. Segons han explicat fonts del cos, els avisos han començat cap a les dotze del migdia i s’han allargat fins a poc després de les cinc de la tarda.
En concret, els Bombers han actuat en quatre ocasions a la zona d’Os de Civís per arbres caiguts a la carretera. A Sant Julià de Lòria, els serveis han estat motivats per la caiguda del barret d’una xemeneia, una placa solar que ha caigut al carrer i una llosa que amenaçava de desprendre’s.
Tot i els incidents, no s’han registrat ferits. Els danys han estat principalment materials. En el cas de la placa solar, d’uns vint quilos aproximadament, aquesta ha impactat contra la finestra d’un primer pis abans de tocar a terra.
Les incidències s’han produït en el context de la prealerta activada dissabte pel Departament de Protecció Civil davant la previsió de fortes ventades al país. L’avís es va activar després que el Servei Meteorològic Nacional publiqués una alerta taronja pel pas d’una pertorbació que havia d’intensificar el vent sobretot durant el matí de diumenge. Segons aquesta previsió, les ràfegues podien arribar als 100 km/h als fons de vall i superar els 140 km/h als cims, amb un descens notable de les temperatures i possibles nevades puntuals.
De cara a dilluns, la situació meteorològica millorarà amb l’entrada de les altes pressions de l’Atlàntic, que deixaran un dia estable i assolellat i amb un repunt notable de les temperatures màximes. El vent continuarà bufant de component nord, moderat, amb ràfegues en altitud que podrien arribar als 60 km/h. Les temperatures oscil·laran entre els 2 °C de mínima i els 17 °C de màxima a Andorra la Vella.