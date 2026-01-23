Una desena d’estudiants gallecs emmalalteixen durant un viatge escolar a Andorra i han de rebre atenció mèdica

Una desena d’estudiants de l’institut de Carril (Pontevedra) han emmalaltit durant un viatge escolar a Andorra organitzat pel mateix centre educatiu, segons informa El Faro de Vigo. Els joves presenten símptomes lleus, com marejos, vòmits o nàusees, i ja han estat atesos per serveis mèdics del Principat. Tot i que l’evolució és favorable, la situació ha generat preocupació entre les famílies i un cert malestar, ja que el curs passat es va produir un incident similar durant el mateix viatge a la neu. L’expedició va sortir el passat dissabte 17 i té previst el retorn aquest divendres, després de vuit dies d’estada. Estudiants i professors s’allotgen en un hotel de tres estrelles situat a Escaldes-Engordany i el viatge, amb un cost de 675 euros per persona, inclou pensió completa, classes d’esquí i cinc jornades d’activitat a l’estació de Grandvalira.
Segons recull el rotatiu gallec, a mitjan setmana alguns alumnes van començar a presentar símptomes digestius compatibles amb una possible intoxicació alimentària o amb un episodi víric. Tot i que els quadres clínics han estat qualificats de lleus, han afectat un nombre significatiu d’estudiants, fet que ha interferit en el desenvolupament normal de les activitats previstes. Malgrat el malestar, els joves es van desplaçar igualment fins a l’estació d’esquí per no quedar-se sols a l’hotel, on van rebre atenció per part del personal sanitari. El curs passat van ser 21 els estudiants de Carril que van patir indisposicions durant aquest mateix viatge escolar.