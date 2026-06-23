Un presumpte cas de possessió i difusió de pornografia infantil acaba amb la detenció d’un home de 32 anys

La Policia ha detingut aquest dimarts al matí, a Sant Julià de Lòria, un home de 32 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual relacionat amb la possessió i la difusió de pornografia infantil. L’arrest és el resultat d’una investigació desenvolupada pel Grup de Delictes Tecnològics i dirigida per l’autoritat judicial.
L’operació s’emmarca en una investigació judicialitzada que ha permès identificar el sospitós i procedir a la seva detenció. En el marc de les diligències, i per ordre de la Batllia, els agents també han practicat un escorcoll al domicili de l’home. Durant el registre, la Policia ha comissat un dispositiu electrònic que serà analitzat per determinar-ne el contingut i la seva possible vinculació amb els fets investigats.
A més del material informàtic intervingut, els agents també van localitzar 18 grams de marihuana al domicili, substància que igualment ha estat confiscada en el marc de l’operació policial. L’home resta a disposició judicial mentre continuen les diligències per part dels investigadors especialitzats en delictes tecnològics.