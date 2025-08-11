Un incendi a Sant Julià de Lòria causa danys materials i requereix l’actuació de quatre vehicles de Bombers

Un incendi declarat aquest matí en un primer pis de l’avinguda Verge de Canòlich, a Sant Julià de Lòria, ha mobilitzat quatre vehicles de Bombers amb deu efectius, una ambulància i agents del servei de circulació de la parròquia. El foc s’ha originat concretament en el safareig exterior de l’habitatge, en el qual resideix un matrimoni amb el seu gos.
L’avís s’ha rebut a les 9.50 hores i, en només cinc minuts, els Bombers han aconseguit extingir les flames. No s’han de lamentar danys personals, tot i que sí que s’han produït desperfectes materials a la zona afectada.
Alguns dels membresd del cos de Bombers després d’haver extingit l’incendi. | EL PERIÒDIC
Per facilitar les tasques d’extinció i garantir la seguretat, els agents de circulació han tallat temporalment el trànsit a l’avinguda. La rapidesa d’actuació ha evitat que el foc es propagués a la resta de l’habitatge o als pisos adjacents.