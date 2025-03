Un home de 25 anys és controlat al Tarter després de fugir i insultar la Policia en estat d’embriaguesa

Durant aquesta setmana, la Policia ha detingut un home de 25 anys com a presumpte autor de delictes contra la Funció Pública i contra l’honor. Sobre això, els agents es trobaven fent una parada preventiva a l’exterior d’un local d’oci nocturn del Tarter la matinada de dilluns, quan es van adonar com el personal de seguretat feia fora el jove, que estava “molt alterat”, després d’haver-se barallat amb altres persones a l’interior.

Val a dir que quan els policies van voler identificar el jove, aquest va marxar corrents pel mig de la CG-2 insultant al mateix temps de la fugida als agents fins que el van interceptar al cap d’uns minuts, qui es trobava en un “fort estat d’embriaguesa”. Finalment, el cos va detenir un altre home de 20 anys a Canillo com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per conduir amb el permís retirat.

Per altra banda, la Policia també ha arrestat sis turistes, tres dones i tres homes d’entre 22 i 35 anys, que accedien al país dilluns a la nit amb 20,3 grams de tusi, així com amb 1,1 grams de metamfetamina i altres 4,6 grams d’haixix. D’altra banda, ahir a la tarda, una dona de 35 anys va ser arrestada a la frontera franco-andorrana per posseir 0,3 grams de cocaïna i 1,32 grams de marihuana. També dimarts, però a la nit, es va detenir un home de 60 anys a la frontera del riu Runer per conduir amb una taxa d’alcoholèmia de 2,12.