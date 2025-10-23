Un accident a tocar la rotonda de Meritxell causa retencions i deixa quatre ferits, ja traslladats a l’hospital

Un accident de trànsit ha tingut lloc aquest dijous al matí a la Carretera General 2, a la zona del pont de Molleres entre la rotonda de Meritxell i Racons, on s’han vist implicats tres vehicles: un turisme i dues furgonetes. El primer, amb matrícula andorrana, circulava en sentit ascendent i ha perdut el control per motius que encara es desconeixen, impactant contra les dues furgonetes que es desplaçaven cap al centre del país, una amb matrícula francesa, en la qual viatjava una família, i una amb matrícula andorrana.
Fins al lloc dels fets s’han desplaçat efectius dels Bombers per garantir la seguretat i restablir la circulació. A més, segons informa la Policia, han resultat ferides quatre persones que han estat traslladades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Es tracta del conductor del cotxe, de 64 anys; d’una dona de 40 anys i el seu fill de 13, que viatjaven com a copilot i passatger de la furgoneta francesa, i del conductor de la furgoneta andorrana, de 62 anys.