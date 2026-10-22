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Actuacions policials

Detingut al país un home buscat per la justícia espanyola per amenaçar l’exparella amb un ganivet a la Seu

De 43 anys, tenia una ordre internacional de detenció per amenaces, coaccions i incompliment d'una ordre d'allunyament imposada fa abans

La Policia ha detingut aquest dijous a la tarda un home de 43 anys buscat per la justícia espanyola per presumptament amenaçar amb un ganivet la seva exparella a la Seu d’Urgell. L’arrestat tenia vigent una ordre internacional de recerca i detenció per presumptes delictes d’amenaces i coaccions en l’àmbit de la violència de gènere, així com per trencament de condemna, després d’haver incomplert una ordre d’allunyament que li havia estat imposada mesos abans.

Els fets que han motivat la recerca es remunten a principis d’octubre, quan l’home s’hauria desplaçat fins al domicili de la seva exparella, a la capital alt-urgellenca, malgrat tenir prohibit acostar-s’hi. Segons ha informat el cos d’ordre, l’individu hauria amenaçat la dona amb un ganivet, una actuació que va motivar la intervenció de les autoritats judicials espanyoles i la posterior emissió d’una ordre de detenció internacional.

Davant la sospita que el fugitiu es trobés al Principat, els agents andorrans van iniciar les comprovacions corresponents fins a localitzar-lo

L’ordre, dictada pel Tribunal d’Instància de la Seu d’Urgell, es va difondre aquesta setmana mitjançant una notificació vermella d’INTERPOL, activada dimecres. Davant la sospita que el fugitiu es trobés al Principat, els agents andorrans van iniciar les comprovacions corresponents fins a localitzar-lo. D’acord amb el procediment establert per la Llei qualificada d’Extradició, la Policia va comunicar l’avís al Ministeri de Justícia i Interior, el qual el va traslladar a la Fiscalia perquè es pogués ordenar la detenció.

Altres tres detencions

En paral·lel, la Policia ha informat de dues detencions per conduir sota els efectes de l’alcohol. La primera correspon a un home de 51 anys que dilluns va donar un resultat positiu d’1,86 en el control d’alcoholèmia. La segona afecta un conductor de 25 anys arrestat el mateix dilluns al migdia, després de rebre l’alta hospitalària arran d’un accident de circulació ocorregut la nit anterior a l’avinguda del Pont de la Tosca, a Escaldes-Engordany. El jove presentava una taxa d’alcoholèmia d’1,97 i també va ser acusat d’un delicte contra la integritat física i moral, ja que la persona que l’acompanyava va resultar ferida. Finalment, aquest dijous a la tarda els agents han arrestat un altre home de 60 anys a Sant Julià de Lòria com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per conduir amb el permís suspès.

Un home és detingut per exhibir un ganivet i amenaçar diverses persones en un local nocturn i una benzinera

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