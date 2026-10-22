[Amb vídeo]: Els mossos d’esquadra denuncien dos conductors, un andorrà, per avançaments temeraris a la C-14

Els mossos d’esquadra han denunciat a dos conductors, un d’ells amb un vehicle amb matrícula andorrana, els quals circulaven per la C-14 a l’Alt Urgell fent avançaments temeraris, invasions del carril contrari i frenades brusques. Les autoritats han difós el vídeo a les xarxes, on es pot observar com els dos vehicles s’avancen reiteradament malgrat que circulen altres vehicles en direcció contrària en un tram de carretera amb revolts i amb circulació en sentit contrari, posant en risc, així, la resta d’usuaris de la via.
També es pot observar com les maniobres obliguen a frenar repetidament als vehicles protagonistes per evitar una possible col·lisió. Addicionalment, durant les maniobres mostrades en el vídeo, els vehicles trepitgen reiteradament tant la línia contínua com el voral, en un intent de completar els avançaments o evitar topar amb els vehicles que venen de cara.