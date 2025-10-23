Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Els operaris de l’empresa responsable de l’obra estan treballant per assegurar i retirar les parts inestables de l’estructura exterior, formada per escales i plataformes metàl·liques. | El Periòdic / P.F.Q.
Pol Forcada Quevedo
L’incident no ha causat danys personals ni materials

El vent desmunta parcialment una bastida a prop de l’Estació d’Autobusos i obliga a tallar el carrer per precaució

Els agents han acordonat la zona i treballen amb els operaris per assegurar l’estructura, mentre s’espera la inspecció dels efectius de Bombers

Un episodi de fort vent registrat aquesta tarda, cap a les 16.00 hores, ha provocat el desmuntatge parcial d’un bastiment instal·lat a la façana d’un edifici proper a la zona de l’Estació Nacional d’Autobusos Joan Nadal, a Andorra la Vella. L’incident no ha causat danys personals ni materials, però ha obligat a tallar temporalment el carrer on habitualment s’aparquen els autobusos, per motius de seguretat.

Segons han informat agents de la Policia a EL PERIÒDIC, “aquest vent ha desfet la bastida, però en cap moment ha caigut res a terra, només s’ha despenjat”. A la zona hi treballen efectius de la Policia i del Servei de Circulació d’Andorra la Vella, els quals han delimitat l’espai afectat i regulat el pas de vianants i vehicles.

La bastida afectada pel vent. | El Periòdic / P.F.Q.

Els operaris de l’empresa responsable de l’obra estan treballant per assegurar i retirar les parts inestables de l’estructura exterior, formada per escales i plataformes metàl·liques. Segons les mateixes fonts policials, “es preveu que en un parell d’hores estigui tot enllestit; després vindran els Bombers, faran la valoració i, si tot és correcte, es tornarà a obrir amb normalitat”.

Un agent de la Policia, al lloc dels fets. | El Periòdic / P.F.Q.

El tall de carrer afecta principalment l’accés a la zona d’estacionament dels autobusos i ha provocat retencions al carrer Doctor Vilanova i a la rotonda de l’estació. Per facilitar la circulació, els vehicles poden transitar per les vies adjacents —els carrers de la Cúria i del Consell General—, els quals romanen oberts, mentre el pas de vianants es manté garantit pels laterals. Val a dir que la cua, en sentit sud, comença més enllà de FEDA.

Finalment, des de Mobilitat també s’ha informat del succés, apuntalant que tots els autobusos, nacionals i internacionals, surten provisionalment des de la carretera general, just davant de l’estació (zona habitual de les línies nacionals).

El carril tallat, davant l’Estació Nacional d’Autobusos. | El Periòdic / P.F.Q.
