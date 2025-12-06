Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Cap de setmana de moviment a la xarxa viària

El pont de la Puríssima provoca retencions a l’Alt Urgell i als accessos al Principat des de primera hora del matí

Les cues a l’N-145 i a la C-14, juntament amb un accident a Peramola, coincideixen amb una elevada afluència de visitants al territori

El pont de la Puríssima ja es deixa notar al Principat. Aquest matí s’han registrat diverses retencions a carreteres de l’Alt Urgell i en els accessos a Andorra. Mobilitat ha informat al llarg del matí de cues a l’N-145 en direcció a la frontera hispanoandorrana, així com de trànsit dens a l’entrada de la Massana.

El Servei Català de Trànsit també ha comunicat congestions a la C-14 entre Oliana i Organyà en sentit la Seu d’Urgell. A més, cap a la una del migdia s’ha produït un accident al túnel de la C-14, a Peramola, que ha obligat a establir desviaments senyalitzats. Segons Trànsit, la incidència ha quedat resolta cap a les 13.45 hores.

Altrament, l’obertura de les pistes d’esquí i el pont festiu han tornat a atraure nombrosos ciutadans espanyols cap al país. Pel que fa a les estacions, Grandvalira ha ofert aquest dissabte un domini esquiable de 91 quilòmetres, mentre que Ordino Arcalís ha mantingut 17 pistes obertes de les 27 disponibles. Pal Arinsal, per la seva banda, n’ha obert 21 de les 47 que conformen la instal·lació.

