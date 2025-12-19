Detingut un conductor ebri aquesta matinada per provocar un accident a la CG-2 i ferir una vianant a Encamp

La Policia va detenir dijous a la nit a Encamp un home de 27 anys com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva i contra la integritat física i moral. L’home va ser arrestat amb una taxa d’alcoholèmia d’1,47 després d’haver tingut un accident a la CG-2, a l’altura del punt quilomètric 2,500. Segons diversos testimonis, circulava en sentit descendent i fent ziga-zagues quan va xocar contra diverses pilones de protecció situades al marge dret de la carretera. Una de les pilones va sortir projectada i va colpejar una noia que caminava per la vorera, la qual va haver de ser traslladada a l’hospital.
Inicialment, el conductor va continuar circulant sense aturar-se al lloc de l’accident. Ho va fer fins a uns 100 metres de distància, on va ser localitzat amb la col·laboració del servei de Circulació d’Encamp. El vehicle presentava la roda davantera dreta punxada, així com danys al vèrtex davanter dret.
Per conduir sota els efectes de l’alcohol, el cos d’ordre ha arrestat dues persones més aquesta matinada. Es tracta d’una turista de 44 anys, controlada a la frontera del riu Runer amb una taxa d’1,16, i d’un home de 38 anys amb una taxa de 0,97, que va ser aturat en un altre control a Andorra la Vella.
Finalment, els darrers dies a Canillo, la Policia també ha detingut un home de 65 anys, no resident, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic, després d’identificar-se com a agent de seguretat privada amb un document falsificat.