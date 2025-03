Delictes contra la integritat física i moral

Detinguda una turista de 40 anys per mossegar la seva parella al braç davant la filla menor

Un turista de 29 anys també ha estat controlat per la Policia a l'interior d'un local d'oci del Tarter amb tusi, cocaïna i MDMA

La Policia ha efectuat dues detencions aquest cap de setmana per delictes contra la integritat física i moral, així com per un delicte contra la salut pública.

Diumenge a la nit, en un domicili situat a Encamp, els agents van detenir una turista de 40 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral. Segons fonts policials, la dona hauria mossegat la seva parella al braç, causant-li una ferida. L’agressió es va produir davant la filla de l’home, una menor de 17 anys.

D’altra banda, dissabte a la nit, la Policia va detenir un turista de 29 anys a l’interior d’un local d’oci del Tarter. L’home va ser interceptat en possessió de diverses substàncies estupefaents: 3 grams de tusi, 1,6 grams de cocaïna i 0,9 grams d’MDMA. Se l’acusa d’un delicte contra la salut pública.