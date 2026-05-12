Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els vehicles exposats la darrera edició. | Comú de Sant Julià de Lòria
El Periòdic d'Andorra
Compra-venda a Sant Julià de Lòria

La Fira del Vehicle d’Ocasió laurediana reunirà una vintena d’expositors i ampliarà l’oferta d’animació i serveis

La cita, prevista per al 23 i 24 de maig, incorpora música en directe, un programa de ràdio i espais d’assessorament financer i assegurador

La Fira del Vehicle d’Ocasió celebrarà la seva vuitena edició els dies 23 i 24 de maig a La Borda Huguet amb una vintena d’expositors vinculats al sector de l’automoció. La cita consolidarà novament una àmplia oferta de vehicles d’ocasió i incorporarà també serveis d’assessorament financer i assegurador per als visitants interessats en adquirir un vehicle.

Entre els participants hi haurà concessionaris i marques destacades, així com entitats bancàries i empreses asseguradores que oferiran informació personalitzada i condicions especials durant els dos dies de fira. Els concessionaris presentaran també preus especials, convertint l’esdeveniment en una oportunitat per conèixer les diferents opcions disponibles dins el mercat del vehicle d’ocasió.

La Fira del Vehicle d’Ocasió es consolida com una proposta que combina motor, música, gastronomia i oci

La fira obrirà dissabte 23 de maig de les 10.00 a les 22.00 hores i diumenge 24 de maig de les 10.00 a les 19.00 hores, amb entrada gratuïta per a tots els assistents. Com a novetat dins la proposta d’ambientació i oci, el recinte incorporarà actuacions musicals i animació durant tota la fira. El grup Vibrand actuarà dissabte a les 18.00 hores i diumenge a les 12.00 hores, mentre que el DJ Jose Lorenzo amenitzarà l’espai durant tot el cap de setmana.

A més, Cadena Pirenaica farà un programa en directe des del recinte firal per reforçar la projecció mediàtica de l’esdeveniment. Els visitants també disposaran d’un espai de restauració gestionat per La Caulla, que oferirà servei durant tota la fira.

La Fira del vehicle d’ocasió de Sant Julià genera 15 vendes addicionals després de la clausura

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La inversió estrangera declarada al Principat s’enfila fins als 967,9 milions el 2025, un 219,2% més que l’any anterior
L’APTA reclama un “òrgan supra-comunal” per coordinar el creixement urbanístic i evitar “set visions diferents”
Solà d’Enclar esdevé la llar de persones amb problemes de salut mental amb una capacitat màxima de 21 places

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Economia
La inversió estrangera declarada al Principat s’enfila fins als 967,9 milions el 2025, un 219,2% més que l’any anterior
  • Societat
L’APTA reclama un “òrgan supra-comunal” per coordinar el creixement urbanístic i evitar “set visions diferents”
  • Societat
Solà d’Enclar esdevé la llar de persones amb problemes de salut mental amb una capacitat màxima de 21 places
Entrevistes destacades
Jordi Torres
Ministre de Turisme i Comerç
Núria Segués
Consellera general de Concòrdia
Laia Moliné
Consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu