Relacions amb el Vaticà

Tor assegura que la mort del Papa no afectarà el compromís governamental amb la despenalització de l’avortament

La ministra d’Afers Exteriors confirma que les negociacions amb la Santa Seu continuen i que el calendari legislatiu es manté inalterat

Arran de la mort del Papa Francesc, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha reiterat que el Govern manté el seu compromís amb el programa legislatiu actual, que inclou la despenalització de l’avortament. En aquest sentit, Tor ha subratllat que “s’han iniciat discussions amb la Santa Seu, i aquestes, que de moment es mantenen en un nivell tècnic, no tenen cap motiu per no continuar”. La ministra ha afegit que “els terminis es mantenen” i que existeix “un compromís de tirar endavant aquesta iniciativa abans de final de legislatura”.

Tor ha manifestat que la notícia de la mort del Sant Pare ha estat rebuda amb “gran consternació” al Principat. “Ahir vam veure el Sant Pare fent la benedicció pasqual, Urbi et Orbi. Es percebia que la seva salut era delicada, però va ser un moment d’esperança. Avui, malauradament, Andorra ha rebut amb molta tristesa la notícia del desenllaç fatal”, ha expressat.

Quant a una possible resposta institucional, la ministra ha indicat que “el Govern encara no ha pres cap decisió” sobre la celebració d’un acte oficial. Tot i això, ha recordat que la diòcesi d’Urgell, com a mostra de dol, ha anunciat que “se celebraran misses en memòria del Sant Pare a totes les esglésies parroquials” i que “també s’inclourà una pregària especial a la missa del pròxim diumenge”.

La titular d’Afers Exteriors ha volgut destacar la figura del Papa Francesc com la d’un líder “que més ha fet pels més vulnerables, especialment pels pobres, i per la justícia social”. Ha ressaltat també els “missatges importants en favor de la pau” que el Pontífex va transmetre en la seva darrera benedicció, en la qual “va recordar la necessitat d’assolir una pau sostenible i justa a Ucraïna” i va fer esment de Gaza, reclamant “un alto el foc” i “l’alliberament de tots els ostatges”.

Pel que fa a les relacions bilaterals, Tor ha fet valdre els vincles entre Andorra i la Santa Seu, recordant que “el Papa Francesc va rebre el cap de Govern en audiència l’any 2021” i que “ens va enviar el seu secretari d’Estat, Monsenyor Parolin, que va visitar el país amb motiu de la festivitat de Meritxell el 2023”.

Finalment, la ministra ha expressat l’agraïment del Govern pel “nomenament del bisbe coadjutor, Josep Lluís Serrano”, i ha remarcat que “el relleu es farà quan correspongui, quan la Santa Seu ho decideixi”, afegint que la mort del Papa no tindrà cap afectació sobre aquest procés de transició institucional.