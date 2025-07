Dispositiu especial

El servei de bus nocturn s’amplia amb motiu de les festes majors amb més afluència i coincidència en el calendari

Les línies BN1, BN2 i BN3 reforçaran la freqüència i adaptaran els recorreguts habituals per garantir una mobilitat nocturna segura fins a la matinada

Amb l’objectiu de reforçar la cobertura del transport públic durant les festes majors amb més afluència i coincidència en el calendari, el Govern ha decidit ampliar el servei de bus nocturn en diverses línies i dates concretes. El dispositiu especial s’activarà aquest divendres 4 i dissabte 5 de juliol amb motiu del Roser d’Ordino, en el marc de la línia BN3. Durant aquestes dues nits, la freqüència es millorarà amb un servei cada 30 minuts fins a les 05.10 hores. A més, també s’amplia el recorregut habitual de la línia: un autobús farà el trajecte complet entre l’Estació Nacional d’Autobusos i Ordino, amb parada a Arinsal, mentre que un segon vehicle connectarà de manera directa Andorra la Vella amb Ordino.

La següent actuació serà durant la festa major de Canillo, prevista pels dies 18 i 19 de juliol, amb un reforç similar a la línia BN2. En aquest cas, també hi haurà una freqüència de pas de 30 minuts fins a les 05.10 hores. Pel que fa a les festes majors de Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany, s’han previst serveis especials per als dies amb més mobilitat nocturna. Del 25 al 29 de juliol, la línia BN1 ampliarà la seva freqüència. Els divendres i dissabtes hi haurà un servei cada 20 minuts fins a les 05.30 hores; els diumenges i dilluns, cada 30 minuts fins a les 04.30 hores; i el dimarts, també cada 30 minuts fins a les 05.30 hores.

En el cas concret de la Festa Major d’Escaldes-Engordany, les nits del 25 i 26 de juliol —coincidents amb les celebracions de Sant Julià de Lòria— s’activarà un servei de contingència per garantir el funcionament nocturn ininterromput de les línies BN2 i BN3. A més, es reforçarà específicament el pas de les 04.10 i de les 05.10 hores.