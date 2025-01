Stop Violències denuncia que la majoria dels casos de violència sexual no arriben a la justícia

Aquest dimarts, el fiscal general Xavier Sopena va avançar durant la roda de premsa d’obertura de l’any judicial que els delictes de violació han augmentat un 53% i que els incidents contra la llibertat sexual han crescut en 27 casos. Una xifra alarmant que obre la porta a la reflexió sobre la societat actual i que ha portat la presidenta de Stop Violències, Vanessa Mendoza, a pronunciar-se sobre les possibles causes d’aquest increment.

“Un dels factors que expliquen aquest augment és la major quantitat de denúncies”, ha indicat Mendoza a EL PERIÒDIC, convençuda que les formacions impartides per l’associació han contribuït a donar veu a les víctimes i a fomentar la denúncia. Tot i valorar positivament aquest avenç, ha lamentat que les denúncies només representen entre un 5% i un 10% de la realitat actual. En aquest sentit, ha assenyalat que aquest percentatge també depèn de la qualitat dels serveis als quals han d’acudir les víctimes i ha subratllat que “encara vivim en cultures massa masclistes i patriarcals”.

Una de les principals reclamacions de Stop Violències és la creació d’un jutjat especialitzat en violències sexuals al Principat. Segons Mendoza, a l’hospital “no hi ha un equip multidisciplinari per atendre les violències d’acord amb el Codi Lila”, i ha denunciat que institucions clau, com la Policia, “no disposen d’equips especialitzats en violències”.

Altrament, ha destacat la importància d’una bona educació sexual, tot assegurant que “actualment no estem oferint una formació adequada; no es tracta només d’ensenyar a posar un preservatiu, sinó també d’aprendre a establir límits”. Amés, ha insistit en la necessitat de realitzar estudis per recopilar dades reals, criticant que “el Codi Lila, sobre el paper, està molt bé, però sembla un protocol copiat i enganxat de Catalunya”. Per aquest motiu, ha defensat la realització d’un estudi social per determinar la magnitud del problema i adaptar les mesures a la realitat del país.

Pel que fa als protocols d’actuació, la responsable de Salut Pública i Prevenció de la Creu Roja, Lara Kinder, ha detallat a aquest mitjà el funcionament dels punts liles per esclarir possibles dubtes envers ell. “En un primer moment, fem una distinció entre menors i majors d’edat”, ha explicat Kinder, remarcant que, en els casos en què hi ha menors implicats, el primer pas és avisar la Policia o, en cas d’urgència, el SUM. Un cop activat el protocol, des dels punts liles es recorda a les víctimes que poden contactar amb l’organització per rebre acompanyament durant el procés. Kinder ha destacat que tots els voluntaris reben formació específica per actuar en cas necessari.

Finalment, i pel que fa a les accions preventives, la presidenta de l’Institut Andorrà de les Dones, Judith Pallarès, ha anunciat que “durant aquest 2025 esperem dissenyar una planificació conjunta amb la Universitat d’Andorra per oferir eines i recursos per afrontar aquestes situacions“. Tanmateix, ha subratllat la importància que tota la societat rebi una formació bàsica per saber com actuar davant d’aquests casos.