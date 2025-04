Benestar i envelliment actiu

Sant Julià impulsa una jornada per fer entendre a la gent gran la importància de mantenir-se actius

La proposta ha començat amb un control de salut bàsic, on els participants es van mesurar la tensió arterial i els nivells de sucre a la sang

Amb motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física, que se celebra cada 6 d’abril, el comú de Sant Julià de Lòria ha impulsat aquest dimecres una iniciativa dedicada a la gent gran, amb l’objectiu de sensibilitzar sobre els beneficis de mantenir-se físicament actius.

La proposta ha combinat moviment i salut, oferint als participants una experiència completa. La jornada ha començat amb un control de salut bàsic, on es van mesurar la tensió arterial i els nivells de sucre a la sang. Després d’aquesta revisió prèvia, els assistents han participat en una sessió d’activitat física d’una hora de durada que ha inclòs una caminada pel nucli urbà, exercicis de força i estiraments.

En acabar, s’han tornat a registrar els paràmetres mèdics per valorar els efectes immediats de l’exercici.“És una manera molt tangible que siguin conscients que l’activitat física, en un espai molt curt de temps, millora el seu estat físic”, ha declarat Sofia Cortesao, cònsol menor de Sant Julià de Lòria.

L’activitat s’ha iniciat amb un escalfament a les instal·lacions de la Llar de Lòria. Tot seguit, els participants han fet una ruta amb una certa inclinació, han realitzat exercicis de tonificació muscular a la plaça Rocacorba i han finalitzat amb una sessió d’estiraments a la plaça de la Germandat.

Aquesta jornada ha estat possible gràcies a la col·laboració del SAAS i de LAUesport, i s’inscriu dins de l’estratègia del comú per fomentar una vida activa i saludable entre les persones grans. L’acció s’alinea amb l’aposta institucional per potenciar el benestar de la tercera edat mitjançant accions de prevenció, promoció de la salut i cohesió social.