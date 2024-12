Per un hivern més acollidor

Amb l’arribada del fred, el que tothom desitja és disposar d’un espai acollidor i calent on sentir-se com a casa. Les baixes temperatures poden afectar negativament la salut si no es disposa d’un lloc on estar resguardat. Aquesta necessitat, però, no és exclusiva de les persones, sinó també dels animals.

Per aquest motiu, aquest any el Centre Caní de Protecció d’Animals de Companyia, gestionat per l’Associació GosSoS, està de celebració. Després de quatre anys al capdavant d’aquest projecte, l’entitat ha inaugurat les noves instal·lacions, on els animals podran passar les seves estades ben protegits del fred mentre esperen trobar una família amb qui viure.

“La nova nau té una capacitat per a 36 gossos”, ha explicat Jesús Cardesín, responsable del Centre Caní del Principat, a EL PERIÒDIC. A més, segons indiquen des del centre, quan es puguin dur a terme millores en les instal·lacions antigues, la capacitat podrà arribar a 60 gossos. Actualment, tots els animals es troben a les noves instal·lacions, equipades amb les millores implementades recentment.

Aquestes noves instal·lacions inclouen una placa tèrmica, dispensadors automàtics de menjar i aigua, terrasses individuals i un sistema de reproducció musical que fa més amena l’estada dels gossos. La Prescilla, l’Otto, el Wolf i el Yuli són alguns dels gossos que ja gaudeixen d’aquests espais mentre esperen ser adoptats.

En Coco gaudint d’una migdiada a la placa tèrmica de les noves instal·lacions. | GosSOS

Aquestes millores contribueixen a proporcionar unes condicions de vida estables als animals. “Està demostrat que la música ajuda a relaxar els animals”, ha comentat Cardesín. “És emocionant veure’ls tranquils i relaxats”, ha afegit, destacant que alguna nit han comprovat com la música beneficia el benestar dels gossos.

A més, Cardesín ha ressaltat l’estalvi de temps que proporcionen les màquines, com els dispensadors automàtics, que permeten dedicar més temps als animals. “Tot i que aquests dispositius ens beneficien, el temps que guanyem el dediquem a interactuar amb els gossos”, ha subratllat, incidint que el contacte de qualitat amb els voluntaris és clau per al benestar dels animals.

Precisament, el responsable ha volgut valorar la tasca dels voluntaris que col·laboren amb el centre. “És admirable la dedicació dels voluntaris; alguns aprofiten els seus descansos laborals per venir a passejar gossos”, ha explicat. També ha destacat aquells que, després d’adoptar un gos, continuen implicant-se en el centre.

Finalment, des de la protectora s’ha remarcat la importància d’altres tipus de voluntariats, igualment necessaris. “Hi ha paletes o tècnics que ens ajuden amb tasques específiques que requereixen una professionalitat que nosaltres no tenim”, ha apuntat Cardesín, subratllant que aquesta ajuda té un impacte positiu en la qualitat de vida dels animals.

Assegur i GosSOS s’uneixen per promoure l’adopció responsable

Assegur, una de les principals companyies asseguradores del Principat, i l’associació GosSOS han anunciat un acord de col·laboració que busca impulsar l’adopció responsable de gossos provinents del Centre de Protecció Caní d’Andorra al llarg de 2025. Aquesta iniciativa, la qual s’emmarca dins el pla de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) d’Assegur, pretén donar resposta a la necessitat urgent de trobar llars definitives per als animals de la gossera.

L’any 2024, GosSOS va gestionar un total de 118 entrades al Centre de Protecció Caní, aconseguint formalitzar 90 adopcions dins d’Andorra i 20 de caràcter internacional. Tot i els esforços, nombrosos animals continuen esperant una llar. La col·laboració entre Assegur i GosSOS busca revertir aquesta situació mitjançant un suport directe als adoptants.

L’acord, d’un any de durada, inclou cobertura veterinària gratuïta pels gossos adoptats al Centre de Protecció Caní a través de GosSOS, dins dels termes de la pòlissa de mascotes d’Assegur. Aquesta mesura pretén alleugerir la càrrega econòmica associada a l’atenció veterinària i oferir tranquil·litat a les famílies adoptants. La cobertura s’aplicarà a gossos d’entre tres mesos i nou anys d’edat, garantint així el benestar i la salut dels animals adoptats.

Durant l’acte oficial de signatura, celebrat el dijous 19 de desembre, el CEO d’Assegur, Carles Codó, ha destacat el valor social d’aquesta aliança: “Aquesta col·laboració reflecteix el nostre compromís amb la societat andorrana. El benestar animal és una prioritat, i volem ajudar les famílies adoptants a fer el pas sense preocupacions econòmiques“. Per la seva banda, Albert Batalla, membre de la Junta de GosSOS, ha remarcat la importància de l’acord: “Amb aquest suport d’Assegur, fem un pas important per fomentar l’adopció responsable. Els gossos del Centre de Protecció Caní tindran més oportunitats d’aconseguir una llar definitiva”.