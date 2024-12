Nous horitzonts a l’IAD

Després de dos anys de trajectòria, l’Institut Andorrà de les Dones (IAD) fa front a un nou repte per continuar treballant en favor de la igualtat. Aquest canvi es concreta en una renovació de la secretaria general, fins ara liderada per Montserrat Ronchera, qui fa uns dies feia públic que deixava el càrrec “per motius personals“. Així, la seva successora serà Judith Pallarés, una figura amb una trajectòria consolidada en la defensa de la igualtat al Principat.

“M’emporto una assignatura pendent: encara hi ha molta gent que no ha entès què és l’Institut Andorrà de les Dones i quina és la seva missió”, ha declarat Ronchera a EL PERIÒDIC. Segons la seva valoració, persisteix una manca de consciència social sobre el feminisme, així com un coneixement sobre la tasca que du a terme l’IAD. En aquest sentit, ha incidit en el fet que algunes persones realitzen preguntes sobre els estudis sobre la desigualtat i ha lamentat que “segurament no s’han pogut llegir amb prou atenció informes anuals – elaborats per la institució- sobre la situació de les dones”. Pallarés, per la seva banda, ha incidit en el fet que “la lluita per la igualtat efectiva encara està lluny d’assolir-se” i ha afirmat que treballarà per enfortir l’organisme i les seves estructures.

Malgrat els reptes del seu mandat, Ronchera ha qualificat l’experiència al capdavant de l’IAD com “positiva i engrescadora”, destacant la varietat de temàtiques abordades des de l’organisme. Va recordar que la missió principal de l’IAD és garantir la igualtat real entre homes i dones, fomentar la participació i donar veu a les dones en tots els àmbits de la societat. Aquest full de ruta, iniciat fa dos anys, continuarà amb la successora, la qual ha reafirmat el seu compromís amb la Llei 6/2022. Aquesta normativa inclou, entre altres objectius, la consolidació de les polítiques ja començades, l’eliminació de qualsevol mena de discriminació i el foment de la participació plena de les dones.

“Tot i tenir un pressupost molt limitat, hem aconseguit consolidar el projecte amb feina ben feta”, ha destacat Ronchera. Entre els assoliments del seu mandat hi ha “la signatura de diversos convenis i la col·laboració amb institucions com els Ministeris de Cultura i Educació, la Universitat d’Andorra i les ambaixades de França i Espanya”. També ha ressaltat fites importants com trobar un local sense cost per a l’organisme i aconseguir una ampliació pressupostària per part del Consell General.

La nova secretaria general ha elogiat la feina de la seva predecessora, qualificant la trajectòria de Ronchera com “exemplar”. Pallarés ha destacat que Ronchera ha creat una base sòlida sobre la qual es podran continuar impulsant iniciatives transformadores en benefici de les dones. La transició de poders ha inclòs una reunió entre les dues responsables, durant la qual s’han traslladat els projectes en curs i els avenços aconseguits.

Tot i que la valoració global del mandat de Ronchera és positiva, aquesta també ha assenyalat aspectes que li generen preocupació, com “el posicionament actual de la societat davant la igualtat”. Ha denunciat que “cada vegada s’escolten més discursos negacionistes, populistes i poc treballats”, que, segons ella, “amaguem interessos darrere”. En aquest context, ha remarcat la necessitat de promoure un pensament crític per contrarestar aquests discursos. “No em cansaré de demanar més reflexió a l’hora de llegir o escoltar opinions”, ha afirmat.

Una nova etapa

Amb el relleu al capdavant de l’IAD, tant Ronchera com Pallarés inicien noves etapes. Ronchera ha expressat la seva voluntat de continuar amb les seves reivindicacions, recordant que “amb 17 anys ja vaig publicar el meu primer article sobre la igualtat entre dones i homes”.

Per la seva banda, Pallarés ha deixat la presidència d’Acció, argumentant que “el nou càrrec com a secretaria general és incompatible amb la presidència d’un partit”. Ha explicat que els seus companys de partit li han donat “tot el suport” en aquesta nova etapa. Segons ha declarat, aquest nou repte li permetrà continuar treballant pels valors que sempre ha defensat, ara des d’una perspectiva més institucional i amb una mirada més àmplia.

Amb aquests canvis, l’Institut Andorrà de les Dones reforça el seu compromís amb la igualtat de gènere, una lluita que es manté vigent i plena de reptes al Principat.