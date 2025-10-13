Marín explica que els expedients de prestacions augmenten un 21%, i que dos de cada tres són de gent gran

El volum d’expedients de prestacions socials, concretament els de la gent gran, ha augmentat un 21% durant el darrer any, fins a arribar als 13.521 expedients. D’aquests, la meitat corresponen a persones grans i, en termes relatius, dos de cada tres expedients estan relacionats amb aquest col·lectiu. L’increment, segons l’auditoria d’eficàcia i eficiència del sistema de serveis socials i sociosanitaris presentada pel Ministeri d’Afers Socials, confirma l’impacte directe de l’envelliment de la població andorrana.
El soci d’Antares Consulting, Joan Barrubés, ha explicat que aquest fenomen “no és exclusiu d’Andorra”, sinó que “afecta totes les societats occidentals per l’arribada del baby boom a l’edat de jubilació”. Barrubés ha recordat que el país té “una petita avantatge, perquè el procés ha començat més tard que a altres països”, però ha advertit que “en els propers deu anys el nombre de persones que compleixen 65 anys cada any gairebé es doblarà”.
Aquest creixement ha comportat més pressió sobre els serveis socials i, alhora, ha posat de manifest una resposta administrativa àgil. Segons Barrubés, “un dels indicadors més rellevants és el temps de resposta a les peticions”. En aquest sentit, ha remarcat que “a Andorra la resposta arriba en una setmana o quinze dies, mentre que a Espanya el temps mitjà és de 334 dies”. Tot i això, ha reconegut que “en altres àrees com la discapacitat o la infància, els terminis encara són més llargs i s’hi haurà de posar més èmfasi els propers anys”.
La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha destacat que el Govern “ha treballat per incrementar els recursos i les places disponibles” i ha afirmat que “els resultats ho demostren”. Ha recordat que “s’ha passat de 230 places convencionades a 270” i que, amb la construcció de la nova residència sociosanitària d’Encamp, “el país tindrà 562 places, enfront de les 348 actuals”. A més, ha subratllat que “el Govern ha aportat cinc milions d’euros per construir 54 pisos tutelats a Sant Julià de Lòria” i que s’ha fet “una ampliació dels centres de dia i del servei d’atenció domiciliària”, que han permès mantenir “una llista d’espera zero”.
Marín ha insistit que la prioritat és que “la gent gran pugui estar el màxim de temps possible a casa seva”, un objectiu reforçat amb la signatura recent del conveni de Ràdes per atendre persones grans que viuen soles. “És una realitat que hem d’afrontar —ha afirmat— perquè tots ens farem grans i cal preparar-nos amb més recursos i més serveis.”
Pel que fa al control i la transparència del sistema, la ministra ha anunciat que “el servei d’inspecció ja té preparats nous plans d’actuació i es dotarà de més personal”. També ha avançat que s’estan creant “nous serveis vinculats a les inspeccions per garantir que les rotacions d’ajuts i els serveis prestats es compleixin adequadament”, i ha expressat la seva voluntat que “el 2027, quan es faci la propera auditoria, aquests requisits estiguin completament implementats”.
Barrubés, per la seva banda, ha remarcat la importància de mantenir auditories específiques per millorar l’eficiència del sistema i garantir un “protocol de retorn immediat” davant de qualsevol incidència. “És important tenir un mecanisme de resposta ràpida i repetir aquest exercici d’auditoria en el futur, tot i que no sigui obligatori per llei”, ha apuntat.
La ministra ha coincidit amb aquesta visió i ha defensat que “s’ha de continuar treballant amb més agilitat a la comissió de discapacitat”, que ja ha accelerat els seus terminis de reunió per donar resposta amb més rapidesa.
Amb el reforç de les inspeccions, l’ampliació de serveis i l’aposta per mantenir la llista d’espera a zero, el Ministeri d’Afers Socials vol consolidar un model que prioritza l’atenció domiciliària i el benestar de la gent gran. “Hem buscat més persones, més places i més empreses per donar servei, i hem aconseguit que la llista d’espera sigui zero. Hem de continuar treballant per mantenir-ho així”, ha conclòs Marín.
Una valoració positiva
L’auditoria ha inclòs una enquesta de satisfacció a les persones usuàries i familiars dels centres sociosanitaris residencials que ha donat com a resultat una valoració global positiva, amb la majoria dels punts avaluats amb puntuacions de quatre sobre cinc i una mitjana general de 4,01.
Segons Barrubés, la satisfacció “ha estat especialment alta en l’àrea d’atenció domiciliària”, que ha obtingut una puntuació de 4,57, mentre que “els serveis són els que han rebut una valoració més baixa”. El consultor ha subratllat que “la percepció positiva dels usuaris mostra que el sistema funciona bé, tot i la pressió creixent sobre els recursos humans i materials”.