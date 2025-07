Balanç de la primera part de la temporada d'estiu

Els hotelers encaren la segona meitat de l’estiu amb ocupacions irregulars i un ritme de reserves més lent que els darrers anys

L'inici de temporada dels allotjaments turístics ha estat "bastant desastrós", però confien a remuntar la situació les pròximes setmanes

L’activitat hotelera durant la temporada d’estiu al Principat registra, de moment, una evolució dispar segons la ubicació geogràfica i el perfil dels establiments. Mentre alguns hotels mantenen nivells d’ocupació similars als de l’any anterior, d’altres manifesten preocupació per la feblesa de la demanda i per l’augment de les reserves d’última hora, un fenomen que s’ha consolidat els darrers anys.

Des de l’Andorra Park Hotel, el seu director, Lucas Sames, confirma a aquest mitjà que “l’estiu avança a un ritme menor” en comparació amb l’any passat. L’ocupació, segons explica, és entre un 5% i un 10% inferior, i el ritme de reserves és “més lent en línies generals”. Malgrat tot, l’optimisme es manté de cara a l’agost, quan preveuen una ocupació “alineada amb l’històric” i similar a la de l’any anterior. “Per la resta del que queda de temporada, la previsió és aproximadament la mateixa, potser amb alguna petita baixa d’ocupació”, afegeix Sames.

En canvi, des de l’Hotel Panorama, el balanç és clarament positiu. El seu director, Xavier Miquel, afirma que estan “molt contents” i que les xifres d’ocupació són similars a les de l’any passat, “fins i tot una mica per sobre”, amb percentatges que se situen entre el 80 i el 90%. En detall, en la temporada d’estiu treballen molt amb grups turístics, tant de gent gran com d’infants. Per a l’agost, la previsió d’ocupació és del 60%, una xifra que, així i tot, Miquel no la veu com un motiu d’alarma: “És un mes molt marcat per l’última hora. Suposo que quedarem per sota de l’any passat perquè va ser molt bo”.

Els allotjaments turístics registren uns mesos “bastant desastrosos”

Deixant de banda el sector hoteler, i pel que fa als allotjaments turístics, el president de l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics (AEAT), Àlex Ruiz, qualifica els mesos de maig i juny com a “bastant desastrosos”, amb especial afectació al Pas de la Casa, on les mitjanes d’ocupació han oscil·lat entre el 3% i el 5%. Segons Ruiz, el principal problema és que “ve molta gent durant el dia, però no s’hi queda a dormir”, motiu pel qual ja fa temps que reivindica al Govern i a Andorra Turisme la necessitat de crear un atractiu turístic específic per al Pas en temporada d’estiu. “A l’hivern evidentment no hi ha problema, però a l’estiu hi falta alguna cosa”, insisteix.

Pel que fa a la primera quinzena de juliol, també reconeix que “no ha anat gaire bé”. Tot i això, puntualitza que la temporada forta d’estiu al Principat se centra entre el 15 de juliol i el 15 d’agost. En aquest període, les previsions d’ocupació són del 30-40% al Pas i entre un 60 i un 65% a Canillo. Tot i així, Ruiz admet que estan “bastant preocupats” i alerta que “ens costarà arribar als pressupostos d’ocupació si no canvia molt la cosa amb les reserves d’última hora”.

Una tendència que es repeteix en diversos establiments és la incertesa generada pel comportament dels visitants, que, des de la pandèmia, tendeixen a reservar d’un dia per l’altre. “No sabem si és per la climatologia o per alguna altra raó, però a l’estiu funciona així”, pondera Ruiz.

D’aquesta manera, el balanç del sector hoteler en aquesta primera part de la temporada d’estiu no és el més bo comparat amb els darrers anys, tot i que tampoc hi ha xifres molt dolentes. La mirada del sector està ja posada en el que, en teoria, ha de ser el període fort d’aquests mesos; les dues setmanes finals de juliol i les dues primeres d’agost, en les quals la previsió és més incerta i queda pendent de les reserves d’última hora.