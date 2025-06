Creix la pràctica esportiva

L’esport guanya pes entre la població i la musculació es consolida com a tendència a l’alça

Més del 90% de la població major de 15 anys fa activitat física cada setmana, amb un increment destacat de la musculació

La pràctica d’esport entre la població resident al país a partir dels 15 anys continua en augment. Segons les dades publicades aquest divendres pel departament d’Estadística, el 90,3% de la població afirma realitzar alguna activitat esportiva cada setmana, una xifra que representa un increment de cinc punts percentuals respecte al 2019 (85,3%). En termes anuals, el percentatge s’eleva fins al 97,4%.

Entre les disciplines que més han guanyat adeptes destaca la musculació, que gairebé triplica la seva pràctica setmanal, passant de l’11,1% el 2019 al 27,8% el 2024. També registra un fort creixement a nivell anual (del 12% al 28,5%), així com els esports d’hivern, que han augmentat del 30,7% al 35,9%. D’altra banda, el senderisme i el pàdel també han guanyat popularitat, especialment en pràctiques anuals.

En canvi, caminar o passejar almenys deu minuts al dia ha experimentat una lleugera davallada. Actualment, el 77,5% de la població ho fa de manera setmanal (80,3% el 2019), i el 79,5% ho fa almenys un cop l’any (91,7% el 2019). Malgrat aquest descens, continua sent una de les activitats més comunes. L’activitat física intensa també retrocedeix, passant del 36,6% al 31,5% en pràctiques regulars.

El perfil de persones que practiquen musculació de manera més habitual correspon al grup d’edat comprès entre els 15 i els 20 anys, així com a aquells amb estudis superiors. Pel que fa a les preferències en la pràctica esportiva, un 70,4% opta per fer exercici de forma individual, tot i que aquesta tendència mostra un lleuger descens, mentre que augmenta lleument la pràctica d’esports d’equip. Així mateix, un 51,8% de la població manté la seva activitat física tant durant l’època laboral com durant les vacances, una dada inferior a la de 2019 (64,3%).

Les principals motivacions per practicar esport continuen sent mantenir-se en forma (47,2%) i reduir l’estrès (28,9%). En contraposició, la manca de temps es manté com la principal barrera per fer activitat física, amb un 65,4% dels enquestats que l’assenyalen com a motiu, un augment considerable respecte al 49,5% de fa cinc anys.

Finalment, l’interès per l’esport també es reflecteix en l’augment de l’assistència i seguiment d’esdeveniments esportius. El 57,2% de la població ha acudit en directe a alguna competició o esdeveniment esportiu durant el 2024, i fins al 85,5% l’ha seguit a través de la televisió, la ràdio o internet.