Les activitats de Nadal a Sant Julià de Lòria: Diversió, solidaritat i tradició

Sant Julià de Lòria es prepara per viure unes festes de Nadal plenes d’activitats per a totes les edats. Coincidint amb les vacances escolars, el Comú ha organitzat una programació que combina tradicions amb novetats des del 13 de desembre fins al 7 de gener.

Entre les activitats tradicionals destaca la visita del Pare Noel, la qual tindrà lloc a Casa Comuna. Per participar-hi, caldrà reservar plaça a través de la pàgina web de la corporació i es donarà preferència als infants de la parròquia fins a l’edat dels 11 anys. Aquesta proposta, han apuntat, es complementarà amb altres activitats infantils a la plaça de la Germandat.

També torna el Concert de Nadal, el qual enguany tindrà un caire solidari, ja que tota la recaptació anirà destinada als afectats per la DANA. Per completar la programació clàssica, la Cavalcada de Reis tornarà a omplir els carrers de màgia i il·lusió.

Així mateix, es destaca un any més l’activitat esportiva ‘Crema Torrons’, la qual enguany incorpora dues novetats destacades: activitats de fitness aquàtic per a infants i reptes de natació amb noms inspirats en els llacs del Parc Natural de Madriu-Perafita-Claror, associant la distància al volum de cada llac.

Com a novetat d’aquest 2024, es realitzarà un taller de creació de fanalets perquè els infants puguin confeccionar els seus abans de la Cavalcada de Reis. I el programa es complementarà amb tallers creatius a càrrec de l’Escola d’Art i sessions de contacontes per als més petits. En afegit, Laurèdia Jove ha organitzat un seguit d’activitats per als joves de la parròquia com bàsquet, pàdel, cinema, futbol, quinto i jocs virtuals.