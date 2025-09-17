Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La missió d’aquest nou centre és formar professionals altament qualificats per al nou ecosistema digital. | Govern d'Andorra
Elena Hernández Molina
Compromís amb la digitalització

Educació dona llum verda a l’Endor Universitat Digital, un nou espai que mira al futur tecnològic del país

El nou centre privat impartirà graus, màsters i doctorats vinculats a negoci, tecnologia i societat, amb recerca aplicada i ús d’EdTech innovador

El Govern ha donat llum verda a la posada en marxa de l’Endor Universitat Digital d’Andorra, un centre privat d’educació superior que té com a missió formar professionals qualificats per al nou ecosistema digital. El pla acadèmic preveu graus, màsters i doctorats en àmbits vinculats al negoci, la tecnologia i la societat, amb especialització en intel·ligència artificial, robòtica, màrqueting digital i dret tecnològic. La docència es durà a terme en català, castellà i anglès.

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que “ara s’haurien d’aprovar uns nous decrets per regular i legislar sota la legislació andorrana els nous graus i postgraus”. Ha afegit que “no cal aprovar cap llei per tirar endavant aquesta universitat”. Segons Casal, “des del ministeri s’està treballant en aquelles ofertes que es vulguin fomentar a casa nostra. Un dels objectius és aportar a la digitalització d’Andorra”.

El projecte es caracteritza per la incorporació de metodologies educatives innovadores basades en EdTech, així com per l’ús d’intel·ligència artificial i de tecnologia blockchain en els processos d’aprenentatge i certificació. A més, destaca per l’enllaç directe amb el món empresarial i l’emprenedoria: comptarà amb una acceleradora d’empreses emergents i amb una borsa de treball pròpia per facilitar la inserció laboral dels estudiants.

Casal ha subratllat que el nou centre “compleix també amb aquests requisits i aporta diversificació, alhora que proporciona un nou marc acadèmic i ens permetrà tenir més oferta acadèmica”. El ministre ha remarcat que “el conjunt d’aquests estudis han de tenir l’acreditació de l’AQUA, que és indispensable i un filtre més que s’ha de passar”.

Des de l’Executiu s’ha posat en relleu que el projecte contribuirà al desenvolupament d’Andorra reforçant l’estratègia digital nacional, millorant la competitivitat empresarial i impulsant la internacionalització. A més, la recerca hi tindrà un paper central amb la voluntat de desenvolupar projectes interdisciplinaris i de projecció internacional.

