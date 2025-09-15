La rendibilitat de la gestió i les aportacions de la CASS incrementen el FRJ en 793 milions en la darrera dècada

Al febrer d’aquest 2025 va fer 10 anys de l’entrada en vigor de la llei amb la qual el Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) va esdevenir un organisme de dret públic separat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). En aquest sentit, el president de la seva comissió gestora, Jordi Cinca, ha reconegut avui, durant la presentació dels actes del 10è aniversari de l’organisme, haver estat una mesura encertada. De fet, l’any 2015 els actius del fons eren de 1.094 milions d’euros, i actualment s’enfilen als 1.887 milions. És a dir, en aquesta dècada s’han incrementat en 793,3 milions d’euros.
En relació amb això, el president del consell d’administració de la CASS, Marc Galabert, ha posat en valor que més de la meitat d’aquest increment –concretament 447,43 milions– són de la pròpia gestió del FRJ, mentre que 345,87 milions d’euros provenen d’aportacions de la CASS corresponents a excedents de les cotitzacions. Així mateix, ha assenyalat que s’ha reduït i estabilitzat el cost de la gestió dels actius: “Actualment està per sota el 0,25%, i a Europa és una dada de les més exitoses”.
Amb tot, “els objectius de rendibilitat s’han anat complint”, ha proferit Cinca, fent referència a aquells que defineix la llei de què com a mínim la rendibilitat acumulada sigui equivalent a la inflació. En concret, en el còmput total dels darrers 10 anys, dels quals només dos van cloure amb un balanç negatiu, la rendibilitat ha estat un 8,3% per sobre la inflació.
Un cicle de conferències
“És una evidència que el Fons de Reserva de Jubilació és molt desconegut”, ha afirmat Cinca. Amb aquesta premissa, sumada a la celebració del 10è aniversari, el FRJ ha presentat un cicle de conferències sota el títol ‘Pensions del futur, reptes i oportunitats d’avui‘. Seran tres taules rodones que comptaran amb personalitats internacionals i membres del mateix ens andorrà, i amb un denominador comú: la divulgació. “Són per adreçar-nos a persones que estan implicats i afectats pel que pugui fer el fons”, ha citat Cinca, qui també ha detallat que les sessions serviran per explicar i diferenciar conceptes i “el perquè les coses es fan d’una manera i no d’una altra”.
Així doncs, cada una de les tres conferències –obertes a tothom– servirà per endinsar-se en un tema concret. La primera d’elles serà el de les pensions, la qual tindrà lloc dimecres vinent dia 24 al Centre de Congressos (19.00 hores) i portarà per nom ‘Un món de pensions. Mirades globals per a debats locals’. Tindrà de convidat al secretari general de la CBBA-Europe, Francesco Briganti; a la directora del Màster en Direcció d’Entitats Asseguradores i Financeres i catedràtica de la UB, Mercedes Ayuso, i la membre de la comissió gestora del FRJ, Maria Cosan. A trets generals, es parlarà de la funció del sistema de pensions, quins models existeixen i les diferències i les similituds entre el sistema andorrà i d’altres internacionals.
Les altres dues taules rodones tindran lloc entre la tardor i l’hivern, encara amb dates per confirmar, i tractaran sobre les inversions –quin és el rol del FRJ, entendre què fa i perquè i com inverteix– i l’educació financera –claus pel benestar financer, com planificar la jubilació i com estalviar i invertir a llarg termini–.
El sistema de pensions
Durant l’acte se’ls ha demanat per l’actual situació envers el sistema de pensions, encara encallat en el context polític. “Ara mateix el risc més gran és no assumir cap risc”, ha indicat Galabert, recordant que el model actual presenta un risc quant a sostenibilitat. “Des de la CASS vam fer diferents propostes”, ha incidit, assenyalant que amb una mesura paramètrica no es resoldria d’arrel l’afer.
No tot són problemes, ja que envers la nova estratègia d’inversió posada en marxa a final de l’any passat, tots dos directius s’han mostrat contents. “És el reflex que és una entitat viva [el FRJ] i que té capacitat per anar-se adaptant […] Es va prendre la mesura apropiada”, ha comentat Cinca. El president de la comissió gestora del FRJ també ha deixat clar que no és necessària una reforma de la llei.