La quarta edició de l’Andorra Taste s’inaugura amb el reconeixement oficial a Ferran Adrià per la seva trajectòria

El xef català Ferran Adrià ha estat guardonat aquest dimecres amb l’Andorra Taste Award 2025, un premi que reconeix la seva distingida trajectòria professional que l’ha portat a ser considerat un dels cuiners més influents i innovadors del món. Durant l’entrega del guardó, Adrià ha reflexionat sobre la importància de “diferenciar la gastronomia de l’alimentació: la gastronomia està lligada al plaer i a la qualitat absoluta”. En aquest sentit, ha afegit que “la gastronomia és transversal i, per això, genera aquest interès global”, emfatitzant que “cal continuar apostant i invertint en ella a tots els nivells. Si em diuen què és el primer que faria per fomentar la cuina, respondria que cal formació”.
Durant l’acte inaugural, el qual ha obert oficialment la trobada, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha destacat que aquest any, “volem reivindicar que l’excel·lència depèn, en gran manera, de l’autenticitat, del rigor i del compromís amb el territori més que del volum”. En aquest sentit, ha recordat que l’esdeveniment “ha estat la llavor del nou Pla Gastronòmic”. En l’acte també ha participat la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, qui ha manifestat que “des del comú ens impliquem una vegada més amb aquesta iniciativa, conscients que es tracta d’un projecte de país que situa Andorra al calendari internacional d’esdeveniments gastronòmics, aportant talent i reforçant la nostra voluntat de ser un referent cultural, turístic i experiencial”.
La quarta edició de l’Andorra Taste ha arrancat aquest matí agrupant xefs, premsa especialitzada i persones interessades en la gastronomia que han omplert la sala del Prat del Roure per gaudir de la primera jornada de l’esdeveniment. Sota el lema “Qualitat vs. Quantitat” i amb els Alps com a territori convidat, l’esdeveniment reuneix xefs vinguts de França, Suïssa, Àustria i Eslovènia els quals han viatjat a Andorra amb la voluntat de mostrar la profunditat i diversitat de la cuina alpina a través dels seus productes, elaboracions i sabors.
A més, la inauguració ha comptat amb les ponències de Luis Alberto Lera (Lera,Espanya), Francis Paniego (El Portal de Echaurren, Espanya) i Maximilian Stock (Die Geniesserstube Im Alpenhof, Àustria). La tarda seguirà amb la taula rodona ‘La grande bouffe. Bolets, l’esperit de l’alta muntanya’ amb Pau Santamaria (Santamaria Gastronòmic, Espanya), Victoria Kemerer (Kökosnøt, Andorra), Jordi Grau (Ibaya, Andorra), Marcel Besolí (Celler d’en Toni, Andorra) i José Antonio Guillermo (Odetti Bistro, Andorra). Les postres aniran a càrrec d’Oriol Castro (Disfrutar, Espanya).