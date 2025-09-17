Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El cuiner Ferran Adrià; el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres; la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, i el director general de Vocento, Benjamín Lanadurant l'entrega del guardó. | Andorra Turisme
El Periòdic d'Andorra
Inauguració oficial

La quarta edició de l’Andorra Taste s’inaugura amb el reconeixement oficial a Ferran Adrià per la seva trajectòria

El xef català ha defensat la formació com a element clau per impulsar la gastronomia en un certamen dedicat enguany a la cuina alpina

El xef català Ferran Adrià ha estat guardonat aquest dimecres amb l’Andorra Taste Award 2025, un premi que reconeix la seva distingida trajectòria professional que l’ha portat a ser considerat un dels cuiners més influents i innovadors del món. Durant l’entrega del guardó, Adrià ha reflexionat sobre la importància de “diferenciar la gastronomia de l’alimentació: la gastronomia està lligada al plaer i a la qualitat absoluta”. En aquest sentit, ha afegit que “la gastronomia és transversal i, per això, genera aquest interès global”, emfatitzant que “cal continuar apostant i invertint en ella a tots els nivells. Si em diuen què és el primer que faria per fomentar la cuina, respondria que cal formació”.

Durant l’acte inaugural, el qual ha obert oficialment la trobada, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha destacat que aquest any, “volem reivindicar que l’excel·lència depèn, en gran manera, de l’autenticitat, del rigor i del compromís amb el territori més que del volum”. En aquest sentit, ha recordat que l’esdeveniment “ha estat la llavor del nou Pla Gastronòmic”. En l’acte també ha participat la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, qui ha manifestat que “des del comú ens impliquem una vegada més amb aquesta iniciativa, conscients que es tracta d’un projecte de país que situa Andorra al calendari internacional d’esdeveniments gastronòmics, aportant talent i reforçant la nostra voluntat de ser un referent cultural, turístic i experiencial”.

Un instant del discurs de Ferran Adrià, avui durant la inauguració de l’Andorra Taste. | Andorra Turisme

La quarta edició de l’Andorra Taste ha arrancat aquest matí agrupant xefs, premsa especialitzada i persones interessades en la gastronomia que han omplert la sala del Prat del Roure per gaudir de la primera jornada de l’esdeveniment. Sota el lema “Qualitat vs. Quantitat” i amb els Alps com a territori convidat, l’esdeveniment reuneix xefs vinguts de França, Suïssa, Àustria i Eslovènia els quals han viatjat a Andorra amb la voluntat de mostrar la profunditat i diversitat de la cuina alpina a través dels seus productes, elaboracions i sabors.

A més, la inauguració ha comptat amb les ponències de Luis Alberto Lera (Lera,Espanya), Francis Paniego (El Portal de Echaurren, Espanya) i Maximilian Stock (Die Geniesserstube Im Alpenhof, Àustria). La tarda seguirà amb la taula rodona ‘La grande bouffe. Bolets, l’esperit de l’alta muntanya’ amb Pau Santamaria (Santamaria Gastronòmic, Espanya), Victoria Kemerer (Kökosnøt, Andorra), Jordi Grau (Ibaya, Andorra), Marcel Besolí (Celler d’en Toni, Andorra) i José Antonio Guillermo (Odetti Bistro, Andorra). Les postres aniran a càrrec d’Oriol Castro (Disfrutar, Espanya).

Comparteix
Notícies relacionades
L’INH impulsa un cicle de xerrades per explorar noves fórmules d’accés a l’oferta d’habitatge assequible actual
L’acusada per intentar matar l’exparella, l’octubre del 2024 a Encamp, haurà de complir quatre anys de presó ferma
La descongelació de les pròrrogues de lloguer, encara en fase inicial, passa a quedar en mans de la Comissió Nacional

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El comitè del SAAS portarà dilluns a assemblea el preacord del nou conveni col·lectiu tancat amb la direcció
  • Societat
MoraBanc, promotor i accionista de la residència d’Encamp que entrarà en funcionament el 2028 amb 120 places
  • Societat
Les consultes externes de Salut Mental i les de la Unitat de Conductes Addictives es traslladen al Ròdol a partir del dilluns
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
Albert Pla se suma una 67a Temporada de Teatre d’Andorra la Vella que aposta per la diversitat i noves propostes
  • Cultura, Parròquies
L’Encamp Nit torna el 27 de setembre amb novetats com el futbol bombolla, el làser tag i una cambra cuirassada
  • Parròquies, Societat
Canillo rebaixa d’una quarentena a 17 els habitatges del projecte de Prats, tot i que incorpora una plaça i zones verdes
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu