L’Executiu decidirà aquest pròxim dimecres si amplia les quotes d’estiu després de rebre les peticions del sector

El Govern prendrà aquesta dimecres una decisió sobre una possible ampliació de la quota de temporada d’estiu després de rebre les necessitats de personal que li han traslladat els diferents sectors empresarials. L’ens havia fixat aquest dilluns com a data límit perquè les empreses fessin arribar la informació requerida i serà ara quan el Consell de Ministres analitzarà si les dades justifiquen incrementar les 650 autoritzacions previstes inicialment.
Així ho ha explicat avui la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, qui ha recordat que la setmana passada el Govern va rebre la petició del sector empresarial per ampliar el contingent. Tot i això, abans de prendre una decisió, l’Executiu ha optat per recopilar més informació. «Hem demanat als empresaris que ens facin arribar quina mà d’obra els fa falta, per cobrir quin tipus d’activitat, si es tracta d’una ampliació de l’activitat o si demanen més personal que l’any passat, així com els motius d’aquesta demanda», ha detallat.
«És important que, encara que no hi hagi quota, si hi ha necessitat d’una professió sanitària o d’una persona que cuida la gent gran, aquestes places es puguin cobrir» – Ester Molné
Segons Molné, l’objectiu és disposar d’una radiografia precisa de les necessitats reals abans d’autoritzar més permisos. «Analitzarem aquesta informació en Consell de Ministres i prendrem una decisió d’ampliació o no d’aquesta quota de temporada d’estiu», ha afirmat, aclariant també que el Govern no ha demanat encara les sol·licituds formals de les empreses, sinó únicament informació justificativa. «Si nosaltres no sabem si ampliarem la quota d’estiu, el que no demanarem és una sol·licitud amb tots els documents que això comporta», ha indicat.
Pel que fa a la quota general de residència i treball, Molné ha recordat que continua vigent l’avançament de 150 places reservades a professions essencials, malgrat que les 100 autoritzacions obertes a la resta d’ocupacions ja s’han esgotat. «És important que, encara que no hi hagi quota, si hi ha necessitat d’una professió sanitària o d’una persona que cuida la gent gran, aquestes places es puguin cobrir», ha conclòs.