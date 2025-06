Període de formació

La Policia signa un conveni amb l’UdA per a la formació dels nous inspectors i sergents majors del cos

El curs se centrarà a aprofundir en els coneixements en Dret penal i Dret processal penal des de la perspectiva dels drets humans

La Policia ha arribat a un acord amb la Universitat d’Andorra (UdA) per a la formació dels cinc nous inspectors i els 20 nous sergents majors que han ascendit d’escala i de grau, respectivament, i que han estat nomenats en període de formació després de superar els darrers concursos de promoció interna. Aquest conveni, segons informen des del cos, suposa “un salt qualitatiu en la formació dels nous comandaments perquè, per primera vegada, es formaran amb el professorat col·laborador de la Universitat expert en la matèria”.

Els continguts i l’estructura del curs, afegeixen, s’han pogut treballar de manera conjunta entre les dues institucions. Així, se centrarà a aprofundir en els coneixements en Dret penal i Dret processal penal des de la perspectiva dels drets humans per a l’exercici eficaç de les funcions dels policies. A més, també s’hi inclouen qüestions transversals relacionades amb la perspectiva de gènere, infància i adolescència, i persones amb discapacitat. Tot plegat, amb l’objectiu de reforçar les competències d’anàlisi jurídica, la correcta aplicació de la normativa i la coordinació amb els òrgans judicials i altres institucions jurídiques “amb el màxim rigor i eficiència”.

El programa es cursarà en dues edicions per tal de facilitar-ne el seguiment “i garantir el servei“. Per aquest motiu, els comandaments policials s’han dividit en dos grups, el primer dels quals ja ha començat la formació al despatx central de Policia. La primera edició de la formació tindrà lloc fins al setembre d’enguany i, en finalitzar-la havent superat el procés d’avaluació previst, els comandaments rebran un diploma expedit per la Universitat d’Andorra.

En afegit, els comandaments del cos d’ordre estan fent, paral·lelament, un curs en lideratge, coordinació i gestió d’equips i comunicació interna a càrrec d’especialistes del país.