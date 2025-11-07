La Policia ‘protegirà’ el combinat d’Israel a petició de la delegació tot i que no hi cap acció de protesta prevista

La Policia ha detallat aquest divendres el dispositiu que es posarà en marxa amb motiu del partit de rugbi entre les seleccions d’Andorra i d’Israel, el qual es disputarà demà a partir de les 17.00 hores a l’Estadi Nacional. Segons han informat des del cos policial en declaracions a EL PERIÒDIC, el desplegament tindrà dos vessants principals: la protecció de la delegació israeliana i la prevenció d’incidents d’ordre públic.
Pel que fa a la primera, s’activarà la Unitat d’Intervenció Tècnica (UIT), un procediment “habitual en qualsevol visita de delegacions d’Israel, ja sigui d’autoritats o d’equips esportius”, i que respon a una petició directa de la mateixa delegació. Paral·lelament, hi haurà un dispositiu reforçat de seguretat ciutadana abans, durant i després del partit, amb efectius destinats a garantir el bon desenvolupament de l’esdeveniment i a intervenir només si es produís alguna incidència.
Tot i aquest reforç, la Policia no preveu afectacions a la circulació a la zona de l’Estadi Nacional. Només en cas d’una assistència molt nombrosa “es podria facilitar la sortida dels espectadors per la Baixada del Molí, com ja es fa en alguns partits de futbol”, han precisat. En aquest sentit, destaquen que el dispositiu serà “flexible i adaptatiu en funció de les circumstàncies”.
Igualment, cal recordar que la Federació Andorrana de Rugbi (FAR) ha contractat seguretat privada per controlar els accessos al recinte, en coordinació amb els agents policials. El president en funcions de la FAR i futur vicepresident, Jean-Marc Flaux, ja havia avançat dimecres que s’estava treballant amb les autoritats per garantir la seguretat del públic i dels equips. Durant el dia d’ahir una comissió de seguretat de la FAR i l’empresa de seguretat privada van mantenir una reunió per ultimar els detalls.
Sense manifestacions previstes, però amb una carta oberta als jugadors
En aquest context, des d’Hope Palestina han explicat que no hi ha prevista cap manifestació amb motiu del partit. Tot i això, la fundadora de l’entitat, Amaya Ferrer, ha lamentat en declaracions amb aquest mitjà la manca de posicionament davant la presència de la selecció israeliana: “Fent un paral·lelisme amb el conflicte entre Rússia i Ucraïna, allà no hi va haver mitges tintes: no es va permetre que a través de l’esport es legitimés el que estava passant”, ha apuntat.
Així, Ferrer diu que “ens sap molt de greu que no hi hagi una resposta a través del que simbolitza l’esport, que és aquest esperit humanitari”. A més, subratlla que “no és per ser israelians els jugadors, sinó per la imatge que es dona”, tot concloent que “a d’altres països, encara que tard, s’estan posicionant, i nosaltres esperem aquest posicionament també per part d’Andorra”.
Pel que fa al Moviment per Palestina, un dels seus membres, Gerard Martínez, explica que “ara mateix, no hi ha cap manifestació sobre aquest tema; que jo sàpiga, no hi ha res previst per part del moviment”. No obstant això, des del moviment han redactat una carta oberta en la qual deixen clar que tot i “estar escandalitzats per l’actuació d’Israel envers el poble palestí” distingeixen clarament “d’una part el govern sionista de Netanyahu i dels seus ministres d’extrema dreta i el poble d’Israel”.
Per aquest motiu, “hem decidit no pertorbar el partit, per no espatllar aquesta festa del rugbi i respectar la memòria d’un gran home, el seleccionador Bernard Calvel”. Malgrat això, Moviment per Palestina considera que “és molt important sensibilitzar els ciutadans andorrans i els jugadors mateixos sobre la necessitat de reaccionar de cara a la situació a Mig-Orient”.
D’aquesta manera, el moviment redacta el següent dirigit al combinat d’Israel: “Us demanem convèncer els Israelians de defensar la justícia, la solidaritat i de conviure en pau amb els vostres germans palestins. Les vostres fortes personalitats i el vostre esport poden esdevenir una bandera per a la pau i per poder compartir aquesta terra que tant us estimeu”.
Amb tot, des de la plataforma desitgen que “vagi bé el partit i pensem tots plegats que la pau no solament és absència de guerra, sinó que és sobretot presència de justícia, i per la justícia cal alçar la veu”, conclouen.