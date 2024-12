La Policia engega la campanya de Nadal de controls d’alcoholèmia

Amb l’objectiu de garantir la seguretat viària durant el període nadalenc, la Policia d’Andorra posarà en marxa, a partir d’aquest dijous, una campanya intensiva de controls contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues. Aquesta iniciativa s’allargarà fins al dimecres 1 de gener del 2025, coincidint amb les celebracions de Nadal i Cap d’Any.

L’estratègia s’emmarca en el pla d’actuació del Ministeri de Justícia i Interior i té com a finalitat principal reduir la sinistralitat a les carreteres del país. Amb aquesta acció es pretén conscienciar la ciutadania dels perills de conduir sota els efectes de substàncies psicoactives, un comportament que posa en risc no només la vida dels conductors, sinó també la dels altres usuaris de la via pública.

Conseqüències i sancions

La Policia recorda que, en aplicació d’una sentència sobre els marges d’error dels etilòmetres, es procedeix a la detenció d’una persona que condueix sota els efectes de l’alcohol a partir d’una taxa igual o superior a 0,87 grams d’alcohol per litre de sang i de 0,57 pel que fa als conductors professionals. Tot i que entre 0,81 i 0,86, en el cas dels conductors no professionals, i entre 0,51 i 0,56, en el cas dels professionals, no es practiqui la detenció, la Policia sancionarà o derivarà el dossier a la Batllia en funció de la simptomatologia i les circumstàncies del control.

Pel que fa a la via administrativa, se sancionarà els conductors de vehicles amb una taxa d’alcoholèmia igual o superior a 0,57 i fins a 0,80. En el cas dels conductors professionals, la sanció es posarà a partir d’un resultat igual o superior a 0,02 i fins a 0,50.

A més, els conductors que donin positiu en proves de detecció de drogues o es neguin a sotmetre’s als controls seran sancionats amb la mateixa severitat. En aquest cas, les conseqüències poden incloure penes de presó d’un any, multes de fins a 6.000 euros i la retirada del carnet.

Crida a la responsabilitat

La Policia insisteix en la importància del consum zero de begudes alcohòliques i drogues en el marc de la conducció, fent una crida a la responsabilitat de tota la ciutadania. També recorda que les sancions aplicables són extensibles a conductors de bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal.