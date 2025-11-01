La Castanyada popular omple la plaça del Telecabina de Canillo amb música, activitats familiars i un ambient festiu

La plaça del Telecabina de Canillo s’ha convertit aquest dissabte, 1 de novembre, en l’epicentre de la Castanyada popular, una celebració que ha reunit centenars de persones entre veïns, famílies i visitants.
El Departament de Cultura i Tradicions del Comú ha organitzat una trobada marcada per l’ambient càlid i participatiu, on els assistents han pogut degustar castanyes, moniatos i moscatell a preus simbòlics. La música en directe de la Canillo’s Band Tocant ha amenitzat la vetllada i ha aportat un to festiu i popular a la jornada.
La Castanyada ha tornat a omplir Canillo de calidesa i esperit comunitari, consolidant-se com una cita imprescindible de la tardor
Els infants han participat en tallers i jocs tradicionals, mentre que els adults han compartit converses i moments de germanor al voltant de les parades decorades amb motius de tardor.
El cònsol major, Jordi Alcobé, ha expressat la seva satisfacció per veure com “aquesta tradició es manté viva any rere any” i ha agraït la tasca dels voluntaris i del personal comunal que han contribuït a l’èxit de la festa.