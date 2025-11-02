La CASS estima un creixement del 2,5% d’assalariats i un augment notable de la despesa sanitària el 2026

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha previst un augment del 2,5% en el nombre d’assalariats per al 2026, fet que situaria la mitjana mensual en 49.737 treballadors. Paral·lelament, la massa salarial declarada experimentaria un creixement del 5,4%, fins a assolir els 1.555.896.841 euros, segons el projecte de llei de pressupost per a l’exercici vinent.
Pel que fa als comptes propis, s’espera un increment del 4,8%, amb una previsió de 9.534 cotitzants, una xifra inferior a la prevista per al 2025.
En l’àmbit de la despesa sanitària, la CASS ha projectat un augment del 6,2% respecte a les estimacions d’enguany, fins a arribar a 161.345.741 euros. Aquest increment s’explica, segons l’organisme, per l’envelliment de la població, l’encariment dels tractaments i dels medicaments, la incorporació de nous circuits assistencials i l’ampliació progressiva dels serveis finançats amb fons públics, com ara el transport no medicalitzat per a persones amb mobilitat reduïda, els serveis de reproducció assistida i les prestacions psicològiques.
El pressupost també preveu un augment global del 9,6% en les prestacions per incapacitat temporal, amb una despesa estimada de 57.972.403 euros. L’increment respon a l’augment d’assalariats i de les bases salarials, ajustades a l’índex de preus al consum. A més, s’ha fixat una transferència corrent de 546.761 euros per a la implementació dels permisos de naixement igualitaris.
Les prestacions derivades d’invalidesa, malaltia, accident laboral i reversió d’orfenesa representaran el 9,3% de la despesa total de la branca general, amb un import de 26.469.282 euros.
D’altra banda, la CASS preveu transferir 18.015.127 euros al Fons de Reserva de Jubilació, mentre que les pensions contributives s’incrementaran un 13,9% respecte al 2025, seguint la tendència dels darrers exercicis. Aquestes xifres incorporen una revaloració del 2,6%, vinculada a la variació de l’IPC i ajustada segons el nivell de la pensió respecte al salari mínim.
Un altre element destacat del pressupost és la regularització de 3.036 comptes propis amb discrepàncies en les bases declarades. El procés, que s’ha de completar abans del 2026, tindrà un impacte econòmic d’un milió d’euros i suposarà un increment addicional de l’1% en la recaptació. En total, es preveu una recaptació per comptes propis de 68.200.018 euros, una xifra superior als 61.328.105 euros de l’exercici anterior.