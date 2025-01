La 8a trobada anual de meteoròlegs, repleta de talent nacional i internacional

L’estació de Pal Arinsal ha acollit aquest cap de setmana la 8a trobada anual de meteoròlegs, una cita ja tradicional per a molts professionals del temps que els convida a compartir experiències i coneixements durant un cap de setmana a l’estació, a la vegada que poden descobrir i gaudir de les diferents experiències que les muntanyes andorranes poden oferir.

L’esdeveniment no para de créixer en popularitat any rere any entre els assistents, i enguany han assistit fins a 24 professionals de la meteorologia que treballen en mitjans de comunicació de diferents països i regions. Així, hi han estat presents representants de mitjans de comunicació andorrans i espanyols com RTVA, TVE, Telecinco, Cuatro i La Sexta; autonòmics i locals com TV3, RAC1, Betevé, CRTVG (Galícia), CMMedia (Castella la Manxa) i EITB (País Basc), i de la resta d’Europa com Anglaterra, Escòcia, Irlanda, Països Baixos, Portugal i Polònia. A més, en aquesta edició i per primera vegada, la trobada ha comptat amb una representant de fora d’Europa, concretament del Brasil, amb la meteoròloga de la cadena RPC, Claudia Celli.

Xerrades i intercanvi de coneixements

Un dels moments més importants són les xerrades sobre meteorologia i enguany, la cita ha pogut tenir la privilegiada presència de Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S) de la Unió Europea. Buontempo és un reconegut científic i climatòleg i durant la seva presentació ha parlat de la necessitat crítica d’operativitzar els serveis climàtics per donar suport a la presa de decisions informades. Seguidament, Vicent Altava, del Servei Meteorològic de Catalunya, ha fet una exposició sobre les danes i, concretament, de la que va afectar València a finals del passat mes d’octubre.

L’explicació d’avui del director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S), Carlo Buontempo, a la resta de professionals de l’àmbit meteorològic.

Per acabar, Laura Trapero, investigadora d’Andorra Recerca + Innovació, ha parlat dels fenòmens meteorològics en regions muntanyoses i la seva feina per desenvolupar eines que ajudin a mitigar els efectes del canvi climàtic en aquests entorns en la seva conferència titulada “L’anàlisi de la inversió tèrmica a la Vall Central d’Andorra i la seva interrelació amb les variables meteorològiques i contaminants”. A banda d’això, els meteoròlegs han gaudit d’una breu xerrada sobre la història del Principat a càrrec del coordinador d’història de l’ARI, Albert Villaró.

Descobrint l’entorn andorrà

Altrament, la trobada de Pal Arinsal sempre té un espai per al vessant més lúdic i els meteoròlegs i meteoròlogues han pogut explorar les estacions de Grandvalira i Ordino Arcalís, a més de Pal Arinsal, on se centralitza la trobada. Així, han gaudit d’activitats diverses que han complementat les jornades, com l’esquí i l’snowboard, o les excursions en raquetes de neu. La gastronomia també forma part de l’experiència a Grandvalira Resorts i com a tal, no ha pogut faltar durant la visita.

En aquesta ocasió, els convidats han tastat els fabulosos arrossos de muntanya de l’Arrosseria del Tarter i la cuina d’altura del Pla de la Cot a Pal. Als vespres, han pogut gaudir de la màgica experiència dels sopars sota els estels als restaurants Coll de la Botella, de Pal Arinsal, i La Coma d’Arcalís. En aquest darrer, ubicat a més de 2.200 m d’altura, han hagut d’accedir amb motos de neu, convertint la vetllada en tota una aventura.