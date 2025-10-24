Grandvalira Resorts preveu incorporar 2.250 temporers d’un total de 2.800 treballadors per a aquesta temporada

Grandvalira Resorts ha aprofitat la 46a Fira d’Andorra la Vella per donar el tret de sortida a la nova temporada d’hivern. El director de màrqueting de l’empresa, David Ledesma, ha explicat que les perspectives són positives i que les primeres previsions apunten a un hivern “una mica més generós en precipitacions” que en anys anteriors. “Seré molt bàsic: si neva anirà fantàsticament bé, i si no ens neva tant, esperem poder reaccionar i ser prou atractius per al client”, ha afirmat.
Segons Ledesma, l’interès del públic és “molt alt” i la presència de visitants al seu estand n’és un bon indicador. “El termòmetre que tenim a la Fira sempre és molt important, veiem com la gent respira i com reacciona. Tenim l’estand ple, de gom a gom des de l’inici del dia”, ha destacat. El responsable de màrqueting ha recordat que, des de fa quatre o cinc anys, “el preu del forfet no canvia a la Fira”, i que dilluns es mantindrà “el mateix preu” a l’estand de l’Illa Carlemany. “Les primeres converses sobre com anirà la temporada són molt importants per a nosaltres, perquè ens permeten estar a prop dels clients”, ha afegit.
Pel que fa a les vendes, Ledesma ha explicat que Grandvalira Resorts comercialitza “entre 21.000 i 22.000 forfets de temporada” sumant totes les modalitats —residents, no residents i extraescolars—, i que a la Fira s’acostuma a vendre “entre 1.500 i 2.000 forfets”. “Més que la facturació o el nombre de vendes, el que busquem és recuperar el contacte amb els clients, posar-nos cara i recordar que d’aquí a quatre dies tindrem neu a les muntanyes”, ha indicat.
Els preus promocionals actuals són de 299 euros per al Nord Pass i 490 euros per a l’Andorra Pass. Fora del període promocional, aquests imports passaran a situar-se en 450 i 560 euros, respectivament. Ledesma ha remarcat que, des de la integració de Pal Arinsal a l’ecosistema de Grandvalira Resorts, “els forfets de temporada no només són vàlids per a l’hivern, sinó també per a l’estiu”, ja que inclouen “accés al Bike Park, al mirador solar de Tristaina i a altres activitats de Grandvalira”.
Quant a l’ocupació, el director de màrqueting ha avançat que la plantilla es mantindrà en nivells similars als darrers anys, amb uns 2.800 treballadors totals, dels quals uns 2.250 són temporers. “Estem fent un gran esforç en les darreres campanyes per trobar allotjament per als companys que venen a ajudar-nos a fer la temporada; actualment cobrim entorn del 50% dels allotjaments per la nostra part”, ha detallat, destacant també la fidelització del personal, amb un índex de repetició d’entre el 72% i el 75%.