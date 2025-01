Més de 446.000 euros destinats a les reformes de pisos de lloguer assequible a Encamp i Canillo

El Govern ha fet públic aquest dilluns, a través del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), l’ampliació del contracte dels treballs de reforma de l’edifici situat al carrer René Baluard, 9, a Encamp, per destinar-lo a habitatges. Aquesta modificació, acordada pel Ministeri de Territori i Urbanisme, ha estat adjudicada a l’empresa Progec, per un import total de 344.250 euros. Segons les dades facilitades, el termini per a l’execució d’aquesta ampliació serà de tres mesos. L’actuació compta amb una partida pressupostària que se suma al contracte inicial publicat al BOPA el 3 de gener del 2024.

D’altra banda, el Govern també ha fet pública aquest dijous una ampliació del contracte dels treballs de reforma per a l’edifici Pellicer, ubicat a la parròquia de Canillo, que es destinarà com es va estipular a habitatges de lloguer a preu assequible. Segons publica el BOPA, l’adjudicació ha recaigut sobre l’empresa Cevalls per un import de 102.572,26 euros, que disposarà d’un termini d’execució dels treballs d’un mes. Concretament, la nova inversió servirà per a la millora del llosat de la coberta. Val a dir que els 23 pisos a lloguer assequible seran fruit gràcies a la reforma de l’antic hotel Pellicer, sent la inversió inicial de l’Executiu d’1,9 milions d’euros.