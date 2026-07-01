Gili assegura que la seva corporació té previst presentar «molt properament» un pla de xoc en matèria d’habitatge

El Comú d’Escaldes-Engordany té previst «molt properament» presentar un «pla de xoc» amb relació a l’habitatge. Així ho ha posat en relleu la cònsol major, Rosa Gili, qui ha recordat que l’actual majoria ja va tirar endavant una ordinació «només arribar» a la corporació per posar en marxa ajudes a l’habitatge. La mandatària ha fet aquestes manifestacions qüestionada per la proposta de l’Executiu perquè es tirin endavant incentius perquè els privats posin al mercat pisos de lloguer a preu assequible.
En aquest sentit, ha manifestat que van «escoltar» i que ara estan pendents de rebre la proposta definitiva perquè, ha defensat, els «agrada mirar les coses, veure cap a on ens orientem». Així, Gili ha volgut deixar clar que si més no per la part d’Escaldes-Engordany en la reunió de cònsols, en la qual va comparèixer la titular d’Habitatge, Conxita Marsol, per exposar la mesura, «no va agafar cap compromís» perquè ara han d’avaluar la proposta i parlar-ne.
Estan pendents de rebre la proposta definitiva perquè, defensa, els «agrada mirar les coses, veure cap a on ens orientem»
També en matèria d’habitatge, la cònsol ha lamentat que el projecte de construcció de pisos que integraran el parc públic a l’avinguda del Pessebre està «anant molt tard», i ha recordat que quan es va impulsar es va dir que podria estar en 16 mesos, i «n’han passat molts». D’aquesta manera, ha manifestat que creu que «hi ha problemes» i que el que cal és que el Govern «apreti molt» perquè es pugui culminar.
D’altra banda, i qüestionada sobre les paraules del cap de Govern, Xavier Espot, en el marc del Debat d’Orientació Política demanant als grups de l’oposició que tenen representants comunals per trobar una ubicació per al Museu Nacional a Andorra la Vella o Escaldes-Engordany, ha respost que la parròquia que encapçala «és molt petita i, per tant, no tenim tants espais», però de totes maneres creu que la pilota està a la teulada de l’Executiu. «Que el Govern digui on s’ha de posar aquesta infraestructura», ha afegit. En darrer lloc, ha remarcat que no han rebut cap petició formal i que si es rebés, s’analitzaria.