FEDA preveu una central hidroelèctrica a l’Hospitalet amb producció de 40 MW per a quan l’energia sigui més cara

Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) preveu disposar l’any 2029 d’una nova instal·lació hidroelèctrica a l’Hospitalet que permetrà generar fins a 40 megawatts d’energia en moments de preus elevats del mercat. Així ho ha avançat la directora general de la companyia, Sílvia Calvó, en el marc de la visita del copríncep francès, Emmanuel Macron.
El projecte, de caràcter transfronterer, busca combinar les necessitats energètiques d’Andorra amb les ambientals de França. “És un projecte que té sentit perquè ens produiria energia els mesos d’hivern i, alhora, l’aigua recuperada a l’estiu serviria pels cabals ecològics del Garona”, ha explicat Calvó. En aquest sentit, ha destacat que es tracta d’una iniciativa “amb valor de producció energètica i valor ambiental”.
La futura central permetrà generar energia de manera flexible, adaptant-se a les necessitats del sistema. “Podrem fer que la central produeixi quan més ho necessitem, quan els preus siguin més alts”, ha detallat, apuntant que aquest mecanisme ajudarà a “fer baixar les tarifes”, seguint una lògica similar a la central hidràulica actual.
El projecte es troba encara en fase inicial. Segons el calendari previst, el 2027 s’hauria de disposar de l’avantprojecte i de tot el muntatge jurídic, econòmic i financer. Tot i això, l’obra completa no estaria finalitzada fins al període comprès entre el 2030 i el 2032, a causa de la complexitat de la infraestructura.
Calvó ha indicat que encara no s’ha definit el repartiment de la producció entre els actors implicats ni quin percentatge del consum intern podria cobrir. “Se n’ha parlat, però el repartiment encara no està fet i queda molta feina”, ha reconegut. El projecte implicarà la gestió conjunta de diversos agents, entre els quals EDF i altres actors institucionals, en un “treball a tres” que s’haurà de concretar en els propers mesos.
El director general d’EDF, Bernard Fontana, ha valorat positivament la iniciativa, destacant que “és un projecte interessant per les dues parts” i que permetrà a Andorra “tenir un avantatge d’energia important, sobretot a l’hivern”. També ha remarcat la voluntat compartida de treballar per una “energia responsable i eficaç”.
Durant la visita, Macron ha mostrat interès pel model energètic andorrà i pel funcionament de les instal·lacions de FEDA. El copríncep ha qualificat el projecte com “un gran exemple de com aprofitar l’energia de dos països veïns” i ha posat en relleu que demostra “una estratègia amb les energies renovables”.
Connexió amb Adrall i interconnexions energètiques
Paral·lelament, s’ha abordat l’estat de les interconnexions energètiques, especialment la connexió amb Adrall. Segons s’ha exposat, la interconnexió amb França ja està finalitzada, mentre que la infraestructura amb Espanya continua en desenvolupament i hauria d’estar enllestida també el 2029.
Aquest projecte compta amb finançament del Banc Europeu d’Inversions i ja ha iniciat les obres a prop de la frontera, amb la construcció de l’estació transformadora. Els equips de FEDA treballen coordinadament amb Red Eléctrica per assegurar que la línia d’alta tensió i la infraestructura associada s’executin de manera sincronitzada.
En aquest context, també s’ha posat sobre la taula l’estratègia de descarbonització i transició energètica compartida amb França. Andorra manté l’objectiu de descarbonitzar el sistema elèctric l’any 2030 i garantir, al mateix temps, unes tarifes competitives per a ciutadans i empreses.