Escalé retreu a Espot no haver impulsat la despenalització de l’avortament quan hi havia un context més favorable

El president de Concòrdia, Cerni Escalé, ha aprofitat el discurs de tancament del Debat d’Orientació Política per recriminar al Govern la manca d’avenços en la despenalització de l’avortament. El líder parlamentari ha defensat que durant els darrers anys existien unes condicions més favorables per impulsar una reforma i ha atribuït a l’Executiu una certa inacció en aquesta qüestió.
Escalé ha volgut deixar clar que el seu partit «no permetrà una crisi constitucional, en cap cas», però ha qüestionat el discurs del Govern sobre una suposada incompatibilitat entre la despenalització i el manteniment del Coprincipat. «Fa anys que vostès pensen que hi ha una incompatibilitat entre despenalitzar i mantenir el Coprincipat», ha afirmat.
En aquest sentit, ha recordat que durant els 14 anys del pontificat del papa Francesc «hi havia una posició favorable a la despenalització, no a aprovar l’avortament lliurement, però sí a despenalitzar-lo». Per això, ha preguntat directament a la majoria: «Per què no van despenalitzar quan vostès podien despenalitzar?».
«Per què no van despenalitzar quan vostès podien despenalitzar?» – Cerni Escalé
El president de Concòrdia també ha assegurat que, una vegada finalitzat el seu mandat, l’antic copríncep episcopal va manifestar públicament que no existia cap inconvenient entre la institució del Coprincipat i l’aprovació d’una llei de despenalització de l’avortament. Segons Escalé, aquesta mateixa posició també s’havia traslladat des del Bisbat. A parer seu, el context actual és menys favorable, ja que considera que amb el nou papa Lleó XIV, de perfil «més conservador», serà molt més difícil reprendre aquestes converses amb la Santa Seu.
Per la seva banda, la presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, també ha lamentat la manca d’avenços en aquesta matèria. «No pot ser que respecte a l’avortament continuem amb un debat que ja teníem el 2005; estem en el mateix escenari o m’atreviria a dir que pitjor», ha afirmat. Vela ha insistit que la qüestió continua estancada.