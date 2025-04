Relleu al capdavant de l'Església

Ensenyat estipula que la despenalització de l’avortament “no corre perill” amb un nou papa

El síndic general afirma que, tot i que l'inici de la negociació va ser una pretensió del Sant Pare, l'Església forma part d'aquesta impulsió i no diferirà l'opinió

El Papa de Roma ha mort aquest Dilluns de Pasqua a l’edat dels 88 anys traspassant aquest matí a la residència de la Casa Santa Marta. En aquest sentit, els últims mesos el pontífex havia tingut problemes de salut que el van portar a ser hospitalitzat per afectacions respiratòries. Tot i això, es va poder recuperar i, de fet, durant aquesta Setmana Santa ha pogut participar de les activitats de celebració que va executar el Vaticà, com per exemple la benedicció del Diumenge de Resurrecció.

El màxim exponent de la religió cristiana ha estat així 11 anys al capdavant de l’Església catòlica i el seu pontificat s’ha caracteritzat per una obertura reformista de l’església. En el cas del Principat, el papa Francesc va propiciar la negociació de la despenalització de l’avortament en el país. Amb la seva mort, s’haurà d’escollir un nou successor i aquest fet no preocupa que un nou papa entorpeixi el camí de la despenalització, tal com ha explicat el síndic general, Carles Ensenyat, aquest mateix dilluns.

“No crec que corri perill”, ha asseverat sobre el tema al·ludit. “Crec que no perquè al final no és una negociació de tu a tu personal, si no és òbviament amb l’església com a institució. Tot i que segurament l’inici sí que va ser un començament volgut per part del Sant Pare, hi ha una altra part que és la mateixa estructura de l’església que la impulsa i, per tant, no crec que corri perill”, ha argumentat el síndic, fa saber l’ANA.

De la mateixa manera, Ensenyat tampoc creu que la defunció del pontífex impliqui un canvi o una substitució del bisbe coadjutor, que és Josep-Lluís Serrano Pentinat. “Sense estar a les nostres mans aquesta decisió, nosaltres pensem que no, que no hi ha opció perquè aquest camí ja està marcat”, ha assegurat. Altrament, el síndic ha relatat que Francesc ha estat una “persona que ha tendit pons” i ha destacat la seva preocupació pel món fins a l’últim moment de la seva vida, com el fet de “posar fi a la guerra de Gaza i els refugiats”.

Ensenyat també ha tingut paraules per destacar el paper que ha tingut el màxim exponent de l’Església catòlica en el país: “En el seu pontificat hi ha hagut un impuls molt important al coprincipat des d’un punt de vista institucional amb el nomenament del bisbe coadjutor i crec que és una aposta molt important de la Santa Seu a què el coprincipat es reforci i, per una altra banda, durant el seu pontificat també, amb la visita de Gallagher i Parolin, l’impuls a aquesta despenalització de l’avortament”, ha articulat el president del Parlament.

El Govern i representants polítics del país han mostrat aquest matí el seu condol per la defunció del pontífex a través de les xarxes socials. A tall d’exemple, el cap de Govern, Xavier Espot, ha mostrat el seu condol mitjançant una publicació al seu compte d’X, destacant: “Haurà estat un papa molt rellevant per a l’Església catòlica, exemple de bondat i plenament implicat en els grans reptes del nostre món, com el canvi climàtic i la lluita contra les desigualtats. Que el seu llegat perduri en el temps”, ha afirmat el mandatari.